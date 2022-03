Norli med rekordresultat: Betaler 50 mill. i utbytte til eierne

Det er 15 år siden Norli har betalt utbytte til eierne. I tillegg til sterke resultater merker bokhandlerkjeden, som en rekke andre bransjer sterkt prispress.

BOKGIGANT: Norli er en av landets største bokhandelkjeder, og omsatte for rundt to milliarder kroner i fjor, inkludert franchiser.

– Det er vesentlig bedre enn budsjettert, sier en fornøyd Norli-topp John Thomasgaard om fjorårets resultater til E24.

Bokgiganten hadde en omsetning på 1,47 milliarder kroner i 2021, nær 100 millioner opp fra året før.

Regner man med franchisebutikkene solgte virksomheten for rundt to milliarder kroner, opplyser Thomasgaard.

Ikke siden 2006 har bokhandelen kunnet betale utbytte til eierne, men etter nedbetaling av gjeld i 2020, tar eierne et utbytte på 50 millioner kroner for i fjor.

– Det blir nok ikke 50 millioner hvert år, men vi har tro på at man kan betale ut et titalls millioner i årene fremover, Thomasgaard.

Resultatet før skatt endte på 82 millioner kroner.

BYGGET KJEMPEBUTIKK: Norli-topp John Thomasgaard i kjempebutikken i Oslo som binder sammen Norli-butikken i Universitetetsgata og tidligere Tanum på Paleet i Karl Johans gate.

– Prisøkninger over en lav sko

Det er få bransjer som ikke merker en eller annen form for prispress på produktene sine, og Norli er intet unntak når det knirker i forsyningskjeder kombinert med stigende råvarepriser.

– Papir- og trelastprisene har vært fantastisk gode, og det forplanter seg. Vi kjøper fra forlagene, og har sett prisøkninger der. Men vi kjøper også inn mange varer som kommer fra utlandet, og der har det vært prisøkninger over en lav sko, sier Norli-sjefen.

Thomasgaard sier det er forlagene som merker prisøkningen på papir først, men at deretter forplanter seg videre til bokhandlerne.

Han sier det også er blant årsakene til at konsernet har økt varebeholdningen fra året før.

Toppsjefen solgte seg ut

Thomasgaard som eide 3,3 prosent av bokhandelen sammen med Norgesgruppen og Aschehoug, solgte seg i sommer ut.

Salget fant sted i forbindelse med at han melder overgang til Norgesgruppen for å jobbe med dagligvarekonsernets satsing på bredt vareutvalg, som E24 har omtalt gjennom oppkjøpet av Dollarstore, samt lanseringen av butikkonseptet Gigaboks.

– Hvor mye solgte du deg ut for?

– Jeg ønsker ikke kommentere det nå. Det var en fair pris for et selskap med over 80 millioner kroner i resultat. Det var ikke en vanvittig god pris, jeg kunne selvsagt tenkt meg mer, sier Norli-toppen.

Etter salget eier Aschehoug 51 prosent, og Norgesgruppen 49 prosent av virksomheten.

Ingen butikkvekst

Selv om den avtroppende Norli-sjefen har troen på både netthandel og fysiske butikker, må han vedkjenne at de godt og vel 200 butikkene ikke kunne vise til vekst i fjor.

– Veksten var flat på sammenlignbare butikker, men nettet vokste med 130 prosent, sier Thomasgaard som påpeker at perioden med nedstenging var det som førte til den flate utviklingen.

Han sier boksalg over butikk generelt faller fem prosent i året, og er derfor fornøyd med deres egen utvikling.

– De lange trendene er tydelige, sier han om netthandelveksten.

Norli har investert i Autostore-systemet som har økt kapasiteten, og sier netthandelen står for rundt 30 prosent av omsetningen deres.