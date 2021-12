DNB klager på at de ikke får kjøpe Sbanken

Konkurransetilsynet avslo at DNB får kjøpe Sbanken. Fredag klaget DNB på vedtaket.

DNB-sjef Kjerstin Braathen klager. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Klagen skal behandles av Konkurranseklagenemnda når den i løpet av de neste 15 dagene blir videresendt fra Konkurransetilsynet.

Nemndas avgjørelse er ventet innen 18. mars neste år.

Det var først i april i år at det ble kjent at DNB ønsket å kjøpe Sbanken. Men Konkurranseklagenemnda mener at oppkjøpet særlig vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond.

Ikke nok å selge fondsbiten

I prosessen frem til endelig avslag, la DNB frem såkalte avhjelpende tiltak for å imøtekomme denne bekymringen fra tilsynet.

Det innebar å selge Sbankens fondsbit til en annen aktør i markedet. Men det var ikke nok for Konkurransetilsynet.

– Det kom til tre forslag om tiltak, og vi har vurdert de grundig og vurdert at de ikke i tilstrekkelig grad fjerner vår bekymring for at konkurransen svekkes, sa konkurransedirektør Lars Sørgard til E24 etter vedtaket om oppkjøpsnekt.

Mener tilsynet «låste seg tidlig»

– Når vi er helt uenige i Konkurransetilsynets vurderinger, så mener vi det er fint om Konkurranseklagenemnda tar en ny kikk på saken, kommenterer kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i en e-post fredag.

– Vi opplevde at tilsynet låste seg veldig tidlig i sitt syn på fondssalg uten å ta hensyn til opplysninger og innspill de fikk fra DNB og Sbanken underveis i prosessen

Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin. Vis mer

Hun skriver at budet etter DNBs oppfatning skulle vært godkjent av Konkurransetilsynet, «og i alle fall godkjent med de tiltakene som er fremmet».

– De fleste ble overrasket over Konkurransetilsynets vurderinger, ikke bare i DNB. Nå har vi lest begrunnelsen deres nøye, og den er fortsatt vanskelig å forstå ut fra hvordan dette markedet ser ut og virker i dag. Konkurransetilsynet synes å se bakover når de vurderer saken, sier Hansen Lewin.

Pris: 11 milliarder kroner

Konkurransetilsynet har vært siste hinder i DNBs oppkjøp av Sbanken, etter at oppkjøpet ble godkjent av Finansdepartementet og Finanstilsynet i sommer.

Oppkjøpsprisen lå på i overkant av 11 milliarder kroner.

I juni ble det klart at banken hadde sikret seg mer enn 90 prosent av aksjene i Sbanken.

Oppkjøpsmeldingen fikk flere av Sbankens kunder til å rase, og flere organiserte seg for å forsøke å stoppe oppkjøpet.