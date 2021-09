Markant oppgang på Børsen

Oslo Børs steg for andre dag på rad før rentemøte i USA.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Hovedindeksen endte opp 1,88 prosent til 1141,51 poeng onsdag.

Med det er tapet etter mandagens børsfall hentet inn.

Onsdag morgen meldte Ocean Sun at Arnt Emil Ingulstad har solgt 2,5 millioner aksjer gjennom selskapet Ingulstad Holding AS. Hans eierandel går fra omtrent 11 prosent av aksjene til omtrent 5,7 prosent av aksjene.

Handelsdata fra Infront viser at aksjene ble solgt for 17 kroner stykket. Dermed solgte Ingulstad aksjer for totalt 42,5 millioner kroner.

Ocean Sun-aksjen endte til slutt ned 10,53 prosent.

Dagens største taper på Oslo Børs er teknologiselskapet Asetek. Nedstenginger og flaskehalser i Kina gjør at selskapet i dag varslet at de nedjusterer guidingen sin for 2021.

Asetek-aksjen endte ned 45,49 prosent.

Blant aksjene som var mest omsatt onsdag, finner man Norsk Hydro og Equinor. De steg henholdsvis 3,4 prosent og 3,38 prosent.

Blandet dag i Asia

I Asia og Stillehavsområdet, er børsdagen blandet etter en flat avslutning på gårsdagen i USA.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen trekker frem i sin morgenrapport, at de siste dagenes børsuro kan kobles til frykten for at kinesiske Evergrande kan gå over ende.

I natt kom meldingen om at selskapet har inngått en betalingsavtale med kreditorene. Det er avdraget på 5,8 prosent 2025-obligasjoner som er løst, og ifølge Reuters skal betalingen skje torsdag.

Bloomberg har fått tak i tall som viser at selskapet skulle betalt 232 millioner yuan, men hvor mye selskapet vil betale ikke er klart.

Klokken 20.00 ventes det også konklusjoner fra den amerikanske sentralbankens møte. Spørsmålet er om de vil signalisere nedtrapping av verdipapirkjøp, og hva de gjør med renten. Det er ifølge Berntsen ventet at det vil påvirke finansmarkedene de neste dagene.

Omtrent klokken 16.30 koster ett fat med nordsjøolje 75,48 dollar, opp 1,1 prosent. Den amerikanske lettoljen koster 71,54 dollar, opp 0,96 prosent.