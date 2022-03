Nå nærmer «vennefondet» til Harald Espedal seg 2 milliarder

I løpet av fire år har Harald Espedal bygget opp «vennefondet» Salt Value til å bli en gedigen pengemaskin. Nå har fondet en forvaltningskapital på nesten 1,7 milliarder kroner – og i fjor ble det en avkastning på rekordhøye 25,7 prosent.

Harald Espedal hadde et superbra fjorår som forvalter for selskapet Salt Value AS. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Investor og tidligere direktør i Skagenfondene, Harald Espedal, kan regnskapsføre et meget pent pluss i «vennefondet» Salt Value AS for 2021.

Forvaltningskapitalen økte fra litt over én milliard kroner til 1,66 milliarder kroner. To ganger hentet selskapet inn ny kapital i 2021, for til sammen 300 millioner kroner. Og i januar i år ble det gjort ytterligere en emisjon på 178 millioner kroner.

Resultatet før skatt i 2021 ble på 304,5 millioner kroner, mot 158 millioner kroner året før.

– 2021 var et godt år for Salt Value. Avkastningen var på 25,7 prosent og jeg tenker vel at det er maks av hva man kan få av avkastning på en portefølje bestående av konservative selskaper, sier Harald Espedal til Aftenbladet/E24.

Tjente 150 mill. på aksjer

Til sammenligning hadde Salt Value en avkastning på 14,79 prosent i 2020, noe som den gang ble karakterisert som et «bra år». Med andre ord må fjoråret kunne regnes for et supert åt for Espedal og Salt Value.

I det rykende ferske 2021-regnskapet kommer det også fram at Salt Value kunne innkassere nesten 150 millioner kroner på salg av aksjer, mens aksjeutbytte var 55 millioner kroner. Driftsinntektene i «vennefondet» var 208,4 millioner kroner.

Det er Harald Espedal som ene og alene forvalter porteføljen i Salt Value. I fjor tok han 13,5 millioner kroner i honorar for å gjøre den jobben – mot 7,2 millioner kroner i 2020. Espedal kjører forvaltningshonorarene fra Salt Value AS inn sitt heleide selskap Salt Capital AS.

– Vil vokse forsiktig

Salt Value har en samlet aksjekapital på 87,5 millioner kroner hvor Roar Kaldheim fra Sandeid er største aksjonær med sine 8,69 prosent gjennom selskapet R Kaldheim Invest AS. Deretter følger Einar Magne Jansen fra Karmøy med en aksjepost på 6,86 prosent. Jansen ble rik ved å bygge opp det private barnehageselskapet Espira. Sistemann på «pallen» er Ove Kaldheim, bror til Roar, med sine 6,80 prosent. Harald Espedal eier selv 5,70 prosent på fjerdeplass.

– Vi er fornøyde med dagens størrelse på fondet og vil bare fortsette å vokse forsiktig hvis det er interesse blant investorer, sier Espedal.

Espedal har også et heleid selskap – Espedal & Co AS. Der investerer han grovt sett i de samme aksjene som i Salt Value, og der er også eiendomsinvesteringene plassert. Det er kona Anne Langeland Espedal som har ansvaret for eiendomsdriften. Årsregnskapet for dette selskapet kommer senere.