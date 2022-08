Domino’s-eier: – Krevende å få regnestykket til å gå opp

Domino’s Pizza er verdens største pizzakjede med over 20 000 pizzabakerier i over 100 land og et pizzasalg på over 150 milliarder i 2021.

Pizzakjeden ble etablert i 1960 av Tom Monaghan og broren James Monaghan.

DP Norway AS har rettighetene til Domino’s Pizza i Norge.

Domino’s Pizza i Norge ble etablert i 2014 og ble i 2016 solgt til engelske børsnoterte Domino’s Pizza Group plc.

I 2020 kjøpte de opprinnelige grunderne av Domino’s Pizza i Norge tilbake virksomheten etter at selskapet hadde tapt store summer under de engelske eierne over flere år.

2020 ble et «ryddeår» og selskapet tapte over NOK 100 millioner.