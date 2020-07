175 millioner i pluss for en av Stavangers rikeste familier

Øgreid-familiens investeringer fortsetter å gi avkastning. I fjor fikk selskapet Verket Investering AS et resultat før skatt på 175 millioner kroner.

Halvor Øgreid er styreleder og eier i Verket Investering AS - ett av hovedselskapene i Øgreid-systemet. Vis mer Jarle Aasland

Publisert: Oppdatert: 28. juli 2020 11:27 , Publisert: 28. juli 2020 10:19

Øgreid-familien er en av Stavangers mest formuende familier. Gjennom en rekke storsalg de siste årene har familien bygget seg opp en stor formue. Den siste store handelen var salget av kjøpesenteret Herbarium for rundt 900 millioner kroner like før sommeren.

Før det fikk Øgreid-familien rundt 1 milliard kroner inn på konto etter salgene av Ankerkvartalet i Stavanger sentrum, bilkonsernet Miklagruppen, Porsche-bygget og Bavaria-kvartalet på Forus.

– Jeg føler et enormt ansvar for å ta vare på familieverdiene, og for det far har bygget opp. Ja, det er nesten som en liten byrde. Mitt mandat er å levere avkastning. Men som far sier: Det gir meg også en økonomisk frihet. Og så har jeg en leveregel; det skal være kjekt, sa Halvor Øgreid i et intervju med Aftenbladet i februar 2018.

Han eier 33 prosent av Øgreid-konsernet. Samme prosentandel har hans søster Hedwig Øgreid, mens deres far, Knut Øgreid, har 34 prosent av aksjene.

Øgreid-familien solgte nylig kjøpesenteret Herbarium for rundt 900 millioner kroner. Vis mer Fredrik Refvem

Nesten 500 mill. i egenkapital

Selskapet Verket Investering AS har de siste årene vært Øgreid-familiens investeringsselskap hvor de har spyttet penger inn i små- og mellomstore bedrifter i regionen. Nå viser altså det ferske årsregnskapet at selskapet fikk et resultat før skatt på litt over 175 millioner kroner i fjor mot minus 12 millioner kroner året før.

– Vi kommenterer aldri resultatene våre, sier styreleder Halvor Øgreid i en tekstmelding til Aftenbladet.

Hovedårsaken til det pene resultatet skyldes gevinst ved realisasjon. Den posten utgjør 134 millioner kroner av resultatet. Resten fordeler seg på aksjeutbytte og verdiøkning på finansielle omløpsmidler.

Egenkapitalen i selskapet er på 485 millioner kroner.

– Vi er interessert i gode selskaper med flinke folk som har bevist over tid at de kan tjene penger. Og så skal vi skjønne hva bedriftene holder på med, men de kan gjerne gå litt under radaren, sa Halvor Øgreid til Aftenbladet i august i fjor i forbindelse med at de investerte i selskapet Profitbase på Forus.

Eier 60 prosent av bakerikjede

Tidligere har Øgreid blant annet investert i bakerikjeden Kanelsnurren hvor de eier 60 prosent, Nordic Steel Group på Øksnevad, Vininor AS i Oslo og Jæren Overflatebehandling.

– Vi ønsker å investere i én til to bedrifter i året. Det er optimalt for å kunne følge opp og være en god eier, har Halvor Øgreid tidligere uttalt.

Nylig gikk Øgreid-familien inn i Stavanger-selskapet Retail Solution som har utviklet et it-system som tar hånd om alt fra bestilling, økonomi, drift og lager i serveringsbransjen.

Det er gjennom Øgreid Holding at familiens selskaper styres gjennom tre hovedgrener; Øgreid AS, Øgreid Eiendom AS og Verket Investering AS.