Krisekvartal på Wall Street

Dow Jones endte dagen med en nedgang på 1,85 prosent i det som ble det verste første kvartalet for indeksen noensinne. Samtidig hadde S&P det svakeste siden 1938, ifølge CNBC.

Vis mer JOHANNES EISELE / AFP

Publisert: Oppdatert: 31. mars 2020 22:16 , Publisert: 31. mars 2020 15:22

Tirsdagen rundet av den siste handelsdagen i første kvartal, og investorene kunne legge bak seg en periode med historisk høye svingninger i markedet.

Dow Jones-indeksen, som er en indeks på Wall Street og representerer 30 store selskaper på børs i USA. Indeksen er opp 20 prosent fra bunnivået under corona-perioden (den 23. mars), og S&P 500 har steget mer enn 17 prosent fra disse nivåene, skriver CNBC.

Til tross for oppgangen, endte markedet med å avslutte måneden og kvartalet med store tap:

Dow Jones og S&P 500-indeksen er begge ned mer enn 12 prosent i mars.

Dow Jones er ned 22 prosent dette kvartalet, og endte med det verste første kvartalet noensinne, og det verste kvartalet siden 1987.

S&P 500 har falt 19,6 prosent dette kvartalet, og endte med det verste kvartalet siden 2008, og det verste første kvartalet siden 1938.

Tallene over er hentet fra CNBC.

Volatil tirsdag

Handelen i terminkontrakter var tirsdag vært i negativt terreng før åpning. Fra start falt indeksene svakt, men hadde etter nær en times handel snudd til en svak oppgang. I etterkant var det imidlertid rødt på børsen igjen:

Dow Jones-indeksen ned 1,85 prosent

Nasdaq Composite ned 0,95 prosent

S&P 500 ned 1,61 prosent

Tirsdag var den siste handelsdagen i kvartalet, og investorene runder av en periode med historisk høy markedsvolatilitet.

– Har etablert en bunn

Mandag steg Dow Jones-indeksen 3,18 prosent, ledet av en oppgang på 8 prosent for Johnson & Johnson etter at selskapet kunngjorde at de arbeidet med en vaksine mot coronaviruset.

President Donald Trump forlenget søndag tiden for tiltakene mot viruset til 30. april, som mange investorer mener vil redusere de økonomiske effektene på lang sikt.

– Jeg tror markedet har etablert en eller annen type bunn, sier Tom Lee, forskningssjef i Funstrat Global Advisors til CNBC mandag, og la til:

– Jeg vet ikke om det er oktober 2008 her, men det fremdeles noe ved å hugge.

Tiltak og nøkkeltall under handelsdagen

Den amerikanske sentralbanken, Fed, kunngjorde tirsdag etablering av en midlertidig gjenkjøpsavtalefasilitet for utenlandske og internasjonale pengepolitiske myndigheter for å støtte finansmarkedene, inkludert det amerikanske statspapirmarkedet, og dermed opprettholde tilgangen på kreditt til USAs husholdninger og bedrifter.

Under børsdagen kom også forbrukertillitstallene for mars. Det er det laveste nivået siden midten av 2017, men var likevel bedre enn ventet på 120 i mars, mot konsensus på 110.