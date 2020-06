ESB øker krisestøtten til 14.300 milliarder kroner

Den europeiske sentralbanken (ESB) øker støttekjøpene knyttet til coronakrisen med 600 milliarder euro til totalt 1.350 euro, men holder renten uendret på minus 0,50 prosent.

Publisert: Oppdatert: 4. juni 2020 14:16 , Publisert: 4. juni 2020 13:46

Den europeiske sentralbanken (ESB) holder renten uendret på minus 0,50 prosent, som ventet.

Samtidig økes støttekjøpene i coronakriseprogrammet (PEPP) med 600 milliarder euro til totalt 1.350 milliarder euro, tilsvarende til totalt 14.300 milliarder kroner.

På forhånd var det ventet at kriseprogrammet ville utvides med minst 500 milliarder euro, ifølge Bloomberg.

«Som svar på den pandemirelaterte nedjusteringen av inflasjonen i prognosehorisonten, vil utvidelsen av PEPP føre til ytterligere lettelser i pengepolitikken, og støtte finansieringsbetingelsene i realøkonomien, spesielt for bedrifter og husholdninger», heter det i meldingen fra ESB.

Forlenger støttekjøpsperioden

Tidshorisonten for krisekjøpene forlenges til tidligst slutten av juni neste år, mens det før var snakk om utgangen av 2020. Verdipapirene som forfaller vil bli reinvestert i hvert fall til utgangen av 2022.

Det regulære støttekjøpsprogrammet på 20 milliarder euro i måneden fortsetter også, i tillegg til ekstrakjøpene på totalt 120 milliarder euro, som ble lansert i mars.

ESB gjentar at rentene vil holdes på nåværende nivå eller lavere til inflasjonsutsiktene nærmer seg målet på to prosent. Det gjentas også at ESB står klar til å justere alle sine verktøy for å sikre at inflasjonen beveger seg mot målet.

ESB-sjef Christine Lagarde holder pressekonferanse klokken 1430. Da vil hun også presentere nye prognoser for økonomien.