Nå kjøper utenlandske investorer kroner igjen

Da coronakrisen traff Norge svarte utenlandske investorer med å dumpe kronen. Nå kjøper de den norske valutaen igjen og bidrar til at kronen nesten er tilbake til nivået før krisen nådde Norge.

– Det bidrar til å forklare oppgangen i kronekursen i det siste, sammen med at Norges Bank kjøper mer kroner når man veksler fra oljefondet til å dekke underskuddet på statsbudsjettet, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Management til E24.

Eurokursen har gått fra over 13 kroner da coronauroen var som verst i mars til 10,6 kroner. Prisen på en dollar samtidig har falt fra over 12 til 9,6 kroner.

Det har skjedd i takt med at frykten har sluppet taket i markedene. Oljeprisen og børsene har steget kraftig fra bunnen.

I det siste har kronen også fått hjelp av at utenlandske investorer er tilbake som kronekjøper, ifølge eksperter.

– Det har mye å si, fordi det er på marginen disse aktørene som i store perioder er utslagsgivende for kursbildet, sier valutastrateg Nils Kristian Knudsen Handelsbanken.

Fra kronesalg til kjøp

Valutahandelsstatistikken til Norges Bank viser at de utenlandske bankene igjen kjøper kroner, etter at de dumpet den norske valutaen da coronakrisen traff norsk økonomi og det stormet som verst i markedene.

Statistikken gir en oversikt over kjøp og salg av kroner i markedet og er basert på et representativt utvalg av de største bankene i kronemarkedet.

Bak kategorien utenlandske banker står forskjellige typer utenlandske investorer, som for eksempel fond.

Tallene viser at de har vært en netto kjøper av kronen i de tre første ukene av mai, altså kjøpt for mer enn de har solgt. Nettokjøpet er på totalt 4,9 milliarder kroner.

De foregående syv ukene, fra uken etter at Norge stengte ned og frem til starten av mai, solgte de utenlandske investorene kroner for over 40 milliarder.

Nøyaktig hvilke aktører som står bak kronekjøpene gjort gjennom utenlandske banker er ikke kjent. Wilhelmsen sier at det gjerne er mer spekulative aktører, altså investorer som plasserer rene veddemål på opp- eller nedgang i valutakurser.

– Statistikken reflekterer kjøpene til mer spekulative aktører, og at de har tro på kronen. Den bakenforliggende årsaken er mer positiv stemning i markedet. Børsene og oljeprisen stiger og i et slikt klima blir kronen mer populær, sier Wilhelmsen.

Knudsen tror investorene er villige til å ta mer risiko. I usikre tider søker gjerne investorene trygge havner som den amerikanske dollaren og flykter fra mindre valutaer som den norske.

– Man ser at usikkerheten har blitt mindre. Da er det også plass til kroner i porteføljen, spesielt når oljeprisen går så kraftig opp som den gjør, sier han.

Oljeprishopp, børsoppgang og kronekjøp

Knudsen mener flere ting har slått til samtidig og vært positivt for kronen den siste tiden, blant annet at aksjemarkedet har steget mye – et tegn på at investorene er villige til å ta risiko.

– Konjunkturelle aksjer har relativt sett gjort det bra når konjunkturene ser ut til å bedre seg og gjenåpning av økonomiene kommer på løpende bånd.

– Vi har sett at økte kronekjøp fra Norges Bank har fått mer og mer oppmerksomhet. Man kan si at kronekjøpene er en konsekvens av at det står dårligere til med norsk økonomi, men markedet ser på dette som positivt for kronen, sier han.

Norges Bank øker kronekjøpene for å dekke statens økte utgifter under coronakrisen, noe som har vekket internasjonal interesse. I juni blir de daglige kjøpene på rekordhøye 2,3 milliarder kroner per dag.

Oljeprisen falt fra rundt 60 dollar per fat i februar til under 20 dollar fatet på det laveste i april. Oljeprisen har deretter gått opp til nær 40 dollar per fat igjen etter at både Opec og andre produsenter har kuttet oljeproduksjonen.

Knudsen ser også styrkingen av kronen i sammenheng med bevegelser i dollaren. Den amerikanske valutaen styrket seg mye under markedsuroen, mens kronen falt mye i verdi.

Nå styrkes kronen igjen, mens dollaren har svekket seg.

– Man ser i valutamarkedet som helhet at nettopp de valutaene som svekket seg mest har hentet seg mest inn igjen den siste tiden. Kronen gjør det bra i takt med at det ser bedre ut i det konjunkturelle bildet, sier Knudsen.