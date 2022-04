Oljefondet stemmer mot lederlønner i Coca-Cola og IBM

Oljefondet har meldt på sine sider at det vil stemme for en gransking av Credit Suisses milliardtap knyttet til det britiske fondet Greensill og informasjon fra en lekkasje som ble kjent tidligere i år, under selskapets årlige generalforsamling 29. april.

Fondet grunngir stemmen i egne retningslinjer. Oljefondet mener generelt at styrer bør gjøre rede for betydelige bærekraftsrisikoer selskapet står overfor, og miljømessige og sosiale konsekvenser av selskapets drift og produkter. I tilfeller hvor det ikke skjer, vil fondet vurdere å støtte aksjonærforslag om slike redegjørelser.

Det aktuelle forslaget ble sendt inn av Ethos Foundation og syv sveitsiske pensjonsfond i slutten av mars.

«Som langvarige aksjonærer forventer Ethos og de andre investorene at Credit Suisse gir ytterligere informasjon om Greensill-affæren, som førte til at banken i mars 2021 frøs investeringsfond med 10 milliarder sveitsiske franc under forvaltning», skrev Ethos i mars.