Røkkes Aker selger oljeaksjer for 3,2 milliarder kroner

Kjell Inge Røkkes Aker og britiske BP har solgt aksjer i oljeselskapet Aker BP for i alt 5,6 milliarder kroner. Aksjene selges etter kraftig oppgang, men med rabatt fra forrige sluttkurs.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

I en melding natt til torsdag går det frem at Aker BP-transaksjonen er gjennomført, etter at det Kjell Inge Røkke-dominerte selskapet onsdag meldte at et storsalg var på trappene.

Røkkes Aker har solgt drøyt 10,29 millioner aksjer i oljeselskapet Aker BP.

Aksjene ble solgt til 310 kroner per stykk, som er 10,2 prosent under onsdagens sluttkurs på Oslo Børs.

Samtidig har britiske BP solgt knappe 7,72 millioner aksjer.

Dette betyr at Røkkes Aker har solgt aksjer for drøyt 3,19 milliarder kroner, mens BP har solgt for 2,39 milliarder kroner.

I alt har de to selskapene solgt 18,1 millioner aksjer i Aker BP, noe som tilsvarer rundt 5 prosent. Aksjesalget utgjør totalt 5,58 milliarder kroner.

Etter salget eier Aker rundt 37,14 prosent, mens BP har rundt 27,85 prosent.

Rekordkurs mandag

Aker BP ble etablert av Aker, BP og Det norske oljeselskap i 2016, da BP slo sammen sin norske virksomhet med Det norske.

Siden den gang har aksjekursen steget markant, og Røkkes Aker selger like etter at aksjen har nådd rekordnivåer. Aker BP endte med høyeste sluttkurs noensinne mandag denne uken, på 349,8 kroner.

Aksjekursen til Aker BP er opp nesten 60 prosent så langt i år og drøye 98 prosent det siste året.

– Målet med salget er å balansere Akers portefølje ved å frigjøre likviditet, sa Aker-sjef Øyvind Eriksen i en uttalelse.

Selskapet vil fortsette å være største aksjonær i Aker BP og Aker BP vil fortsette å utgjøre den største aksjeposten i Akers portefølje.

– Denne transaksjonen vil gjøre det mulig for BP å realisere noe av de betydelige verdiene som Aker BP har generert, samtidig som man fortsetter å være forpliktet til selskapets pågående suksess og verdiskapning for aksjonærene, sa BP-sjef Bernard Looney.

Åpen for nedsalg i Aker

Forrige uke ble det klart at Kjell Inge Røkke nå er villig til å redusere eierandelen i Aker, etter å ha kontrollert selskapet med et jerngrep i 25 år.

I et aksjonærbrev som ble publisert på fredag, luftet han tanken om å redusere sin eierandel, hvis noen er villige til å bla opp det Røkke selv mener at selskapet er verdt.

Gapet mellom prisingen av Aker på børs og selskapets egen verdsettelse av sine eiendeler, ofte kalt «Røkke-rabatten», lå for helgen på rundt 23 prosent.

Med andre ord må mulige friere være villige til å betale langt over dagens børskurs for å komme inn døren på Fornebu.