Dette er nytt i bitcoins første oppgradering på fire år

Oppdateringen, kalt Taproot, skal gjøre bitcoin-transaksjoner billigere og mer private.

Bitcoin har søndag fått sin første oppgradering på fire år. Her reklameres det for bitcoin på siden av en trikk i Hongkong. Vis mer

Bitcoins første oppgradering på fire år, kalt Taproot, ble for første gang tatt i bruk på søndag. Den inneholder en rekke endringer det kan være greit for krypto-investorer å være klar over.

Oppgraderingen innfører blant annet noe kalt Schnorr-signaturer. Disse skal gjøre bitcoin-transaksjoner billigere, mer private og mer effektive, ifølge CNBC.

Hva er bitcoin? Bitcoin er en kryptovaluta, som i motsetning til konvensjonell valuta som norske kroner eller britiske pund ikke er utstedt av noen regjering eller sentralbank.

Alle bitcoin-transaksjoner er offentlige, og lagres med en signatur i en database alle har tilgang til å se.

Kryptovaluta bruker kryptografi for å sikre at bare eieren av en bitcoin kan bruke denne bitcoinen. Ideen er at transaksjoner kan skje tilnærmet anonymt, og uten at myndighetene kan gripe inn.

Bitcoin utstedes ved at kraftige datamaskiner løser vanskelige algoritmer, disse aktørene kalles «minere» eller digital gruvedrift. Vis mer

Schnorr-signaturer vasker blant annet ut skillet mellom transaksjoner med én signatur og flere signaturer. Før oppdateringen kunne man se forskjell på disse.

– Du kan på en måte skjule litt bedre hvem du er, sier krypto-ingeniør Brandon Arvanaghi til CNBC, samtidig som andre er bekymret for at den økte graden av hemmelighold skal føle til reguleringer fra myndighetenes side, ifølge Coindesk.

Slike transaksjoner med flere signaturer vil også trenge mindre data med Schnorr-signaturer, som skal gjøre systemet raskere og billigere. Dette kan senke transaksjonskostnadene, ifølge CNBC.

Reduserer avstanden til konkurrerende kryptovaluta

Schnorr-signaturene vil også kunne brukes til å lage «smarte» kontrakter, som er transaksjoner som tar utføres av seg selv. Disse skal kunne brukes til ting som å betale husleia hver måned til automatisk bilregistrering.

Tilgjengeligheten på slike smarte kontrakter har så langt skilt bitcoin fra nyere kryptovalutaer som ethereum.

– Smarte kontrakter står bak det meste av innovasjon på ethereum-nettverket, og er den viktigste oppgraderingen i Taproot, sier krypto-gründer Fred Thiel til CNBC.

Slike kontrakter spiller blant annet en sentral rolle for desentralisert finans.

Nådde nylig topp

Bare noen dager før oppgraderingen ble tatt i bruk, nådde bitcoin en ny rekordverdi på 68.500 dollar. Oppgangen kom også samtidig som amerikanske myndigheter godkjente børshandlete fond knyttet til bitcoin.

Reuters skrev også at bekymringer for inflasjon kan ha bidratt til økt interesse for investeringer i kryptovalutaer.

Siden toppen har bitcoin falt med rundt 4000 dollar i verdi, og ligger søndag på cirka 64.000 dollar per bitcoin, ifølge Coinmarketcap.

