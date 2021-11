Endúr startet kronerulling dagen før tallslipp

Industrikonsernet meldte at det vil hente penger, kun timer før kvartalsrapporten legges frem. – Forstår at det er uvanlig timing, sier finansdirektøren.

PENGEJAKT: Tirsdag legger Endúr frem kvartalsrapport. Mandag varslet selskapet emisjon. Illustrasjonsbilde. Vis mer

Det Bergensbaserte industrikonsernet Endúr meldte mandag ettermiddag at det vurderer å hente penger gjennom en rettet emisjon. Tirsdag morgen bekreftet selskapet at kapitalinnhentingen er gjennomført.

Pengene skal blant annet brukes til å betale ned gjeld.

Meldingen kom dagen før selskapet legger frem rapporten og regnskapet for årets tredje kvartal.

– Jeg forstår at det er uvanlig timing, sier finansdirektør Lasse B. Kjelsås til E24.

– Hvorfor varsler selskapet emisjon dagen før dere legger frem tall?

– Det er litt tilfeldig. Styret har besluttet det basert på råd fra tilrettelegger.

– Det er ikke noe vi i administrasjonen ville anbefalt, sier Kjelsås og viser til at ledelsen har vært travelt opptatt med forberedelsene til tirsdagens kvartalsrapportering.

Endúr Industrikonsern basert i Bergen

Startet i 2008

Leverer bygge- og vedlikeholdstjenester for marin infrastruktur, inkludert fasiliteter for landbasert oppdrett, kaier, havner, demninger, broer og andre spesialiserte betong- og stålprosjekter.

Konsernet og dets datterselskaper tilbyr også et bredt omfang av andre spesialiserte prosjekter og tjenester til maritim sektor.

Største eier er Artec Holding, som igjen eies av Bjørn Finnøy, Bjørnar Flem og Victor Fiveland med like store andeler. Kilder: Endúr, Infront og Proff. Vis mer

Rapporteringsblemme

Meglerhusene Arctic Securities og Sparebank 1 Markets er hyret som tilretteleggere i forbindelse med kapitalinnhentingen.

E24 har vært i kontakt corporatesjefene Bjørn Løvenskiold i Arctic Securities og Einar Kindberg i Sparebank 1 Markets.

De to vil hverken bekrefte eller avkrefte at rådet om å gjennomføre emisjonen kommer fra tilretteleggerne.

De svarer heller ikke på spørsmål om hvorfor kapitalinnsprøytingen blir varslet dagen før kvartalsrapporten.

– Det har vært annonsert for lenge siden at denne emisjonen skulle gjøres, sier Løvenskiold.

«Selskapet planlegger å annonsere betingelsene for en garantert egenkapitaløkning i nær fremtid», sto det i en melding fra selskapet i september.

Da hadde Endúr gått på en rapporteringsblemme.

Sjefen gikk på dagen

I rapporten for andre kvartal kom det frem at selskapet var i brudd med lånevilkår.

Det ble Endúr oppmerksom på først etter å ha åpnet regnskapsbøkene for markedet.

Storeier og tidligere styreleder Øivind Horpestad kalte det en gedigen tabbe.

Endúr-sjef Hans Olav Storkås gikk på dagen.

Problemene gjorde at aksjekursen raste på Oslo Børs.

De største aksjonærene kom til unnsetning, og det ble garantert for en emisjon på i alt 110 millioner kroner til kurs 0,75 kroner per aksje.

Blant disse var BMO Entreprenør, Artec Aqua og Marcon.

Tirsdag morgen bekrefter selskapet at det har hentet 170 millioner kroner gjennom en rettet emisjon.

Emisjonskursen er 0,75 kroner, noe som er 13,6 prosent under stengingskursen på Oslo Børs mandag, som var på 0,868 kroner.

Selskapet har for øvrig intensjon om å gjennomføre en reparasjonsemisjon rettet mot aksjonærer som ikke blir med på den rettede emisjonen.

– Ingen dramatikk

– Bør ikke investorene få full informasjon om den finansielle situasjonen i selskapet før de eventuelt skyter inn penger?

– Det er derfor vi la frem oppdateringen til markedet, sier finansdirektør Kjelsås.

Tidligere denne måneden oppdaterte selskapet markedet om at det venter rekordhøye inntekter på 566 millioner kroner for tredje kvartal.

Finansdirektør Lasse B. Kjelsås garanterer at det er ingen vesentlige forandringer i kvartalstallene, sammenlignet med denne oppdateringen.

– Du har selvfølgelig rett i at investorer må få informasjon om selskapets finansielle stilling for å kunne vurdere om de skal investere, sier Kjelsås.

Endúr la i markedsoppdateringen også frem tall for justert driftsresultat, men nettoresultatet og flere andre sentrale regnskapsposter er foreløpig ukjent for markedet.

Nettorentebærende gjeld ble meldt å være 888 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal.

– Er det akutt behov for penger nå?

– Nei, det er ingen dramatikk i dette. Emisjonen var en forutsetning for at obligasjonseierne skulle tilgi at vi var i brudd med lånevilkår.

Kjelsås avviser at Endúr igjen er i brudd med lånevilkår og viser til markedsoppdateringen som tidligere har blitt lagt frem.

«Selskapet er i samsvar med alle finansielle vilkår som definert under obligasjonslånavtalen per tredje kvartal 2021», skrev selskapet i oppdateringen 1. november.

