Skagenfondene flytter fra Torgterrassen til Ertvaags nye storstue

Etter 30 år er det slutt for Skagenfondene i Torgterrassen. Om to år flytter selskapet inn i det nye prestisjeprosjektet til Camar og K2 i Løkkeveien.

Helt siden oppstarten i 1993 har Skagenfondene holdt til i de øverste etasjene i Torgterrassen. Om to år flytter de ut. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Sykt stas å få Skagenfondene og Storebrand som leietaker i dette fantastisk flotte bygget, skriver daglig leder i Camar, Sindre Ertvaag, i en statusoppdatering på Facebook.

Kapitalsterke familier

Han tok over styringen av investeringsselskapet mot slutten av 2017 etter sin far John Arild Ertvaag. I årsregnskapet for 2020 kommer det fram at Camar har en egenkapital på over 1,1 milliarder kroner, noe som gjør Ertvaag-familien til en av Stavangers rikeste.

Camar eier 50 prosent av prosjektet Bykronen, mens selskapet K2 står for den andre halvparten. De største eierne i K2 er Cator (Per Åge Hauge), Bergtor Investering (Skartveit-familien), Helland AS (Helland-familien) og Stangeland Gruppen (Stangeland-familien).

Og nå skal de straks gå i gang med byggingen av prosjektet Bykronen i Løkkeveien 97–99 hvor Møbelgalleriet har holdt til i Thorleif Sundes gamle bilhall.

Slik blir Skagenfondenes nye lokaler i Bykronen i Løkkeveien. Vis mer

«Vi nærmer oss salgsstart for boligdelen av Bykronen, og nå går vi i gang med å renovere den gamle bilhallen. Hallen skal bevares, men også rehabiliteres og oppgraderes til fremtidens arbeidsplass med fokus på høye kvaliteter og innovative løsninger», skriver Camar på sin hjemmeside.

– Trenger større plass

Det er altså i denne gamle bilhallen at Skagenfondene, som er eid av Storebrand, flytter inn i før jul 2023.

«Skagenfondene har sin opprinnelse i Stavanger og det passer godt at de er sentralt plassert og synlige i bybildet. Den tidligere bilhallen er et velkjent bygg med et tidstypisk, rasjonelt og estetisk uttrykk. Det ikoniske bygget fra 1951 har huset alt fra bilverksted og utstillingslokaler til kontor og Møbelgalleriet i nyere tid. Nå tar vi hallen videre inn i en ny fase når dørene åpner for ny leietaker i 2023», skriver Camar videre.

Slik blir prosjektet Bykronen i Løkkeveien seende ut fra Vestre Platå-siden. Vis mer

Dersom alt går etter planen flytter Skagenfondene inn like før jul om to år. Da har finansinstitusjonen hatt sitt hjem i de øverste etasjene i Torgterrassen i Stavanger sentrum siden oppstarten for nesten 30 år siden.

– Vi trenger større plass, og samtidig ønsker vi lokaler hvor vi kommer nærmere kundene. Bygget skal rehabiliteres og tilpasses våre ønsker. Da vil vi komme på bakkeplan og kan ønske alle velkommen rett inn. Vi er sikre på at både ansatte og ikke minst kunder vil sette pris på våre nye lokaler, sier Marianne Øvrebø Nordgård, HR-direktør i Skagenfondene.

Thorleif Sundes bilhall i 1967. Vis mer

Espedal kjøpte tre etasjer

Hun opplyser at Stavanger-avdelingen til Skagenfondene består av 76 personer. Alle blir med på flyttingen til Løkkeveien.

Skagenfondene har leid de øverste etasjene i Torgterrassen. Det er nå usikkert om det skal nye leietakere inn der eller om den øverste delen legges ut for salg.

I midten av oktober kjøpte investor Harald Espedal og kona Anne Langeland Espedal de tre nederste etasjene i Torgterrassen for rundt 170 millioner kroner. Det var ekteparets største eiendomsinvestering noensinne.

Espedal var for øvrig administrerende direktør i Skagenfondene fra 2002 til 2014.