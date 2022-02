Omsetningsvekst for Amazon

Aksjen stiger markant i etterhandelen.

Vis mer

Publisert: Oppdatert i går 22:51

Saken oppdateres.

Netthandelsgiganten Amazon hadde på forhånd advart om at fjerde kvartal ville bli dyrt, på grunn av forsyningsproblemer og mangel på arbeidskraft.

Omsetningen for fjerde kvartal endte på 137,4 milliarder, en økning fra 125,55 milliarder året før. Det er omtrent på linje med estimatet fra Refinitiv, som ifølge CNBC var på 137,6 milliarder dollar.

I tillegg stiger resultatet etter skatt til 14,3 milliarder dollar, fra 7,22 milliarder dollar i fjerde kvartal i 2020. Resultatet per aksje endte på 27,75 dollar, en markant økning fra 14,09 året før.

Amazons skylagringstjeneste, Amazon Web Services, hadde en inntjening på 17,78 milliarder dollar, og slo med det analytikernes forventninger på 17,37 milliarder dollar.

Amazon-aksjen er opp 17,77 prosent i etterhandelen.

Vekst på 40 prosent for skylagringstjeneste

I en pressemelding skryter Amazons administrerende direktør Andy Jassy av de ansattes innsats gjennom pandemien og den siste høytidssesongen.

– Gitt den ekstraordinære veksten vi så i 2020 da kundene hovedsakelig ble hjemme, og det faktum at vi har fortsatt å vokse på toppen av det i 2021, har våre detaljhandel-lagkamerater effektivt operert i toppmodus i nesten to år. Det har vært en enorm innsats, og jeg er takknemlig og stolt over hvor hardt teamene våre har jobbet for å betjene kundene, sier Jassy.

Administrerende direktør i Amazon, Andy Jassy, kan se seg fornøyd med resultatene fra fjerde kvartal i 2021. Vis mer

Som følge av utfordringer knyttet til detaljhandelen, har Amazon lent seg på sin svært lønnsomme skylagrings-tjeneste, og raskt voksende annonseenhet. Analytikere hadde på forhånd spådd en vekst på 36 prosent i AWS siden fjerde kvartal i 2020, skriver CNB.

Veksten endte på 40 prosent for AWS, fremgår det av Amazons kvartalsrapport.

– Som forventet i løpet av ferien så vi høyere kostnader drevet av mangel på arbeidskraft og inflasjonspress, og disse problemene vedvarte inn i første kvartal på grunn av omikron. Til tross for disse kortsiktige utfordringene, fortsetter vi å føle oss optimistiske og begeistret for virksomheten når vi kommer ut av pandemien, sier Amazon-sjef Jassy.

Tunge uker for tek-aksjer

Amazon-aksjen endte dagen ned med 7,81 prosent.

– Vår forventning er at veksten vil akselerere igjen i 2022, etter moderasjonen vi har sett de siste kvartalene, sa en analytiker til CNBC tidlig i januar.

Så langt har teknologikjempene – med unntak av Netflix og Meta – innfridd forventningene i markedet.

Det inkluderer Tesla, Microsoft og Apple.

Torsdag gikk Meta-aksjen på et krakk, og endte dagen på Wall Street ned mer enn 26 prosent.

Teknologiaksjene på Wall Street har allerede hatt en noe turbulent start på året, i det som ifølge CNBC har vært de to verste Nasdaq-ukene siden finanskrisen i 2008.

Likevel, og til tross for den forhåndsvarslede forsyningskrisen, leverte Apple sitt høyeste kvartalsresultat i fjerdekvartal i 2021.