Musk: – Ikke sikker på at jeg får kjøpt Twitter

Musk sier i et intervju at han ikke ser på det potensielle Twitter-oppkjøpet som en mulighet til å tjene penger.

Tesla-sjef Elon Musk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Tesla-sjef Elon Musk intervjues under en «Ted-talk» torsdag ettermiddag. Det skjer etter at det i formiddag ble kjent at han ønsker å kjøpe opp Twitter.

– Jeg er ikke sikker på at jeg vil få til å kjøpe Twitter. Intensjonen er å beholde så mange aksjonærer som er lov i et privat selskap, sier Musk.

Han legger til at han «teknisk sett» har råd til å kjøpe selskapet.

– Jeg ser ikke på dette som en mulighet til å tjene penger, sier han.

Videre sier Musk at han mener Twitter bør gjøre algoritmen tilgjengelig for offentligheten, og være transparente på hva som er endret i en Twitter-status.

Intervjuer Chris Anderson spør om det finnes en «plan B» dersom budet ikke blir akseptert.

– Ja, det er det, svarer Musk uten å ville utdype.

Vil ta selskapet av børs

Totalt verdsetter tilbudet fra Musk selskapet til 43 milliarder dollar, tilsvarende i overkant av 375 milliarder kroner.

Kursen på 54,20 dollar per aksje er 54 prosent over sluttkursen 28. januar, som var første gang Elon Musk kjøpte aksjer i Twitter.

Dersom Musk får kjøpe alle aksjene i selskapet, er planen å ta selskapet av børs.

Vil «revurdere» aksjonærposisjon

I et brev til Twitter-styret skriver Musk at dersom avtalen ikke fungerer, gitt at han ikke har tillit til ledelsen, eller tror han kan få til de nødvendige endringene i det offentlige markedet, «vil han måtte revurdere sin posisjon som aksjonær».

Selv om Musk er verdens rikeste mann med en anslått nettoformue på rundt 260 milliarder dollar, er det høyst usikkert hvordan han vil finansiere kjøpet.

– Dette vil være et fiendtlig oppkjøp, noe som vil koste mye. Han vil bli nødt til å selge en god porsjon av Tesla-aksjer for å kunne finansiere det, sier analytiker Neil Campling i Mirabaud Equity Research til Bloomberg.

Analytikeren mener alternativet er å ta opp et «massivt lån».

Den saudiarabiske milliardærprinsen og Twitter-aksjonær Alwaleed bin Talal, kjent som Midtøstens svar på investorlegenden Warren Buffett, har avvist Musks tilbud. Han skriver at budet «ikke kommer nær den iboende verdien av selskapet gitt vekstprospektene».