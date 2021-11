Tor Olav Trøim selger 2020 Bulkers-aksjer for 164 millioner kroner

Investoren fortsetter å selge seg ned i tørrlastrederiet han startet opp etter kraftig kursoppgang i år.

Tor Olav Trøim var John Fredriksens høyre hånd før de to brøt fra hverandre i 2014. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Samlet har Trøim gjennom selskapet Drew Holdings solgt rundt 1,55 millioner aksjer i tørrlastrederiet 2020 Bulkers til en kurs på 105,75 kroner per aksje, ifølge en melding onsdag før børsåpning.

Salget tilsvarer aksjer for 164 millioner kroner.

Etter transaksjonen sitter Drew Holdings og tilknyttede selskaper igjen med rundt 2,91 millioner 2020 Bulkers-aksjer, tilsvarende 13,1 prosent av de utestående aksjene i rederiet.

Den resterende beholdningen har en verdi på nær 310 millioner kroner.

2020 Bulkers-aksjen faller rundt fem prosent på Oslo Børs etter meldingen om Trøims salg.

Finansmannen solgte seg også tidligere i år ned i selskapet.

2020 Bulkers Tørrlastrederi som ble startet av Tor Olav Trøim i 2017.

Børsnotert i juli 2019.

Har en flåte på åtte newcastle-skip som ble bestilt fra New Times-verftet i Kina. Alle har såkalte scrubbere installert.

Har en markedsverdi på 2,4 milliarder kroner.

Selskapet har ingen planer om å vokse flåten fra dagens størrelse, men vil heller betale ut fri kontantstrøm som månedlig utbytte. Vis mer

Kraftig kursoppgang og «massive utbytter»

2020 Bulkers-aksjen har steget over 120 prosent på Oslo Børs i år, mye på grunn av et tidvis knallsterkt tørrlastmarked og påfølgende gode resultater for rederiet.

Tørrlastrederiet ble startet opp av Trøim i 2017 og børsnotert i 2019.

2020 Bulkers-utbyttet for tredje kvartal endte på 0,97 dollar, eller 8,15 kroner, per aksje.

– 2020 Bulkers fortsetter å betale ut massive utbytter og vil være i stand til å vedlikeholde disse lenger enn konkurrentene på grunn av sin policy om å ikke vokse flåten, høyere kvalitet på skipene og lav break-even, skrev Paretos shippinganalytiker, Eirik Haavaldsen, i en oppdatering i forbindelse med tallene.

Dagens marked indikerer et potensielt utbytte på 10 kroner per aksje for fjerde kvartal, påpekte toppsjef Magnus Halvorsen i slutten av oktober.

Les også Trøim-rederi har hentet inn børsraset: – Bare en smakebit

To tørrlastsatsinger

Trøim var John Fredriksens høyre hånd før de to brøt fra hverandre i 2014. Han er nå også inne på tørrlastsiden i det nystartede rederiet Himalaya Shipping.

Tørrlastoppturen er kjærkomment for Trøim.

E24 har tidligere skrevet at formuen hans har blitt barbert, blant annet på grunn av børssmellen for riggselskapet Borr Drilling.