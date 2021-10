Razzia hos Credit Suisse etter Greensill-skandalen

Sveitsisk politi har gjennomført en razzia på kontorene til Credit Suisse, i tråd med etterforskningen på finansselskapet Greensill Capital.

Razziaen hos storbanken Credit Suisse kommer etter en kriminaletterforskning inn i selskapets Greensills aktiviteter. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Politiet i Sveits har sikret dokumenter som inneholder opplysninger tilknyttet Greensill Capital, et skandaleomtalt finansselskap basert i London. Det melder Financial Times.

Razziaen hos storbanken kommer etter en kriminaletterforskning inn i Greensills aktiviteter. Selskapet har fått mye oppmerksomhet i internasjonal finanspresse i det siste etter at storbanken Credit Suisse valgte å bryte bånd til selskapet.

Credit Suisse bekrefter at kontorene deres har blitt raidet, men sier at banken selv ikke er en del av etterforskningen foreløpig.

– Credit Suisse samarbeider med myndighetene og vil, for tiden, ikke kommentere noe mer, sier banken i en melding.

Tidligere statsminister i Storbritannia David Cameron er under lupen i forbindelse med lobbyvirksomhet for Greensill Capital. Vis mer

Etterforsker David Cameron

Den britiske regjeringen etterforsker hvordan Greensill sikret kontrakter med myndighetene og bruken av såkalt «supply chain finance» eller leverandørfinansiering.

De skal også se på kontakten mellom representanter fra selskapet og regjeringen. Selskapet har blant annet brukt tidligere statsminister i Storbritannia David Cameron som rådgiver.

Myndighetene i Storbritannia gjennomfører en uavhengig gransking av Cameron. Han er under lupen i forbindelse med lobbyvirksomhet for Greensill Capital, og hans kontakt med ministre, embetspersoner og spesialrådgivere undersøkes, skriver Financial Times.

Smell for Softbank

Blant dem som taper penger på Greensill er den japanske investeringsgiganten Softbank, som skjøt inn milliarder i selskapet. I det siste har Softbank vært på oppkjøpsraid i Norge, med investeringer i Autostore, Oda (tidligere Kolonial.no) og Kahoot.

Credit Suisse har fryst midler til en verdi av 10 milliarder dollar, tilsvarende 85 milliarder kroner, etter at storbanken ble bekymret over båndene til den indiskfødte britiske metallmagnaten Sanjeev Gupta. Han skal ha vært avhengig av Greensill for å utvide sitt imperium, GFG Alliance, som har over 30.000 ansatte og 20 milliarder dollar i inntekter.

Banken frøs angivelig midlene fordi noen eiendeler i dem «for tiden er utsatt for betydelig usikkerhet med hensyn til deres nøyaktige verdsettelse», ifølge WSJ.

Den sveitsiske storbanken har tatt kraftige grep etter Greensill-saken, i tillegg til hedgefondskandalen som gjorde at den tapte rundt 40 milliarder kroner. To personer fra toppledelsen går av som følge av saken.