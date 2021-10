Autostore-gründeren om børsnoteringen: – Kjekt

Akkurat nå prises Autostore til 120 milliarder kroner i det som er tidenes nest største børsnotering i Norge. Gründeren selv, Jakob Hatteland, tar alt oppstyret med stoisk ro.

Jakob Hatteland Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

– Er på reise og i møter i hele dag. Jeg tror det meste er sagt når det gjelder Autostore, skriver Jakob Hatteland i en sms til Aftenbladet/E24.

Ringte i børs-bjella

Det har Hatteland helt rett i. For det er ikke få artikler som er blitt skrevet om 70-åringen fra Nedre Vats og eventyret Autostore - i hvert fall ikke de siste ukene og månedene i forbindelse med at selskapet skulle gå på børs.

Og i dag, onsdag, skjedde det. Konsernsjef Karl Johan Lier ringte i bjella da børsen åpnet - og det tok ikke lang tid før aksjen ble solgt for rundt 34–35 kroner og verdien på Autostore var på rundt 120 milliarder kroner - den nest største børsnoteringen i Norge noensinne.

– Autostore har mange dyktige folk og jeg synes det er kjekt alt det de har oppnådd og at det går så bra. Ønsker de lykke til videre, skriver Hatteland videre i sms-en til Aftenbladet/E24.

Robotlager-teknologi

Autostore har utviklet en ettertraktet robotlager-teknologi som brukes av en rekke toppselskaper rundt om i verden.

Og det hele startet altså i 1996 i den lille bygda Nedre Vats, som ligger helt innerst i en fjordarm, en snau time utenfor Haugesund. Ifølge DN oppsto ideen til Autostore da Jakob Hatteland og daværende finansdirektør Karl Johan Lier diskuterte hva de skulle gjøre med lagerproblemene.

Hatteland ble milliardær da han solgte mesteparten av Autostore til det svenske oppkjøpsfondet EQT i 2016 for rundt 4 milliarder kroner. To år senere betalte det amerikanske fondet Thomas H. Lee Partners 16 milliarder kroner da de kjøpte store deler av selskapet.

I april i år kom det japanske investeringsselskapet Softbank inn på eiersiden. Da ble Autostore verdsatt til 66 milliarder kroner.

Det betyr at verdien på Autostore nesten har doblet seg på bare noen få måneder når det i dag altså er verdt rundt 120 milliarder kroner, noe som betyr milliardgevinst for eierne.

Håver inn halv milliard

For Jakob Hatteland betyr det at han håver inn flere hundre millioner kroner - i hvert fall på papiret. Gründeren sitter nemlig fortsatt med 6,2 millioner aksjer i Autostore. Aksjene har steget over 52 millioner kroner til en markedsverdi på rundt 555 millioner kroner.

Ifølge Kapital er Jakob Hatteland god for 5,15 milliarder kroner.

I dag har Hattelands familieeide konsern, der Jakob Hatteland selv eier rundt 40 prosent, drift av selskaper i blant annet Haugesund, Stavanger, Bergen, Oslo, samt i Malmø i Sverige og Leeds i England. Hovedkontoret ligger selvsagt i Nedre Vats.

Selskapene i Hattelands konsern driver med teknologi knyttet til IT, infrastruktur og eiendom, samt utvikling og salg av marin teknologi.

Konsernet har rundt 190 ansatte.