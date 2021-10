Gjensidige vil dele ut to milliarder til eierne

Forsikringskjempen fikk et milliardresultat i tredje kvartal.

Gjensidige fikk et resultat før skatt på 2,02 milliarder kroner i tredje kvartal, viser resultatrapporten onsdag.

Det er litt ned fra resultatet 2,05 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor.

Analytikerne hadde på forhånd sett for seg et resultatfall. De ventet et overskuddet før skatt på 1,8 milliarder kroner, ifølge estimater fra TDN Direkt.

Gjensidige melder samtidig at styret har vedtatt å dele ut såkalt overskuddskapital. Dette er basert på en fullmakt som ble gitt av generalforsamlingen i vår.

Utdelingen er på fire kroner per aksje, tilsvarende et samlet beløp på to milliarder kroner.

– Utdelingen er i tråd med den nåværende kapitalstrategien og

utbyttepolitikk. Utbetaling av utbyttet er avhengig av godkjennelse fra

Finanstilsynet, skriver selskapet i en børsmelding.

– Vi er veldig fornøyde med de sterke resultatene vi fortsetter å levere. Vi vil

fortsette å fokusere på vekst i våre markeder, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i meldingen.