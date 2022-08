Industristreiken er over

Etter å ha vært i streik siden forrige mandag, er streiken i prosessindustrien avblåst. Ett av konfliktens fremste stridstemaer, skal nå «utredes».

Illustrasjonsfoto av Hydro Sunndal.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

– Det har vært en krevende periode for alle som har vært involvert i dette. Vi brukte lang tid på å komme fram til en enighet, men sammen med Industri Energi kom vi til slutt frem til en løsning vi kan stå inne for, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, i en melding.

Nå som streiken er over, kan arbeidet gjenopptas umiddelbart.

Motparten Industri Energi har opplyst at hovedkravet er «å få på plass aksjonsrett i de lokale forhandlingene i hver enkelt bedrift», i tillegg til mer generelle krav om lønns- og arbeidsvilkår.

– Partene er nå enige om å utrede hvordan lokal uenighet i forhandlinger skal håndteres. En slik utredning kan ikke skje midt i en streik, men må gjøres utenfor en arbeidskonflikt. Det er vi enige om å gjøre, sier Lier-Hansen.

Bedrifter bundet av Elektrokjemisk overenskomst kan nå starte lokale lønnsforhandlinger.

Normal produksjon i morgen

Hydro er selskapet som har vært sterkest påvirket av streiken, gjennom aluminiumsverket Hydro Sunndal.

«Hydro Sunndal vil være tilbake til normal aktivitet fra i morgen og skipning av produkter til kunder vil gjenopptas. Eventuelle forsinkelser til kunder forventes å være av mindre betydning», skriver Hydro i en oppdatering onsdag.

E24 har vært i kontakt med Hydro som ikke ønsker å kommentere utover meldingen.

Industriselskapet Elkem melder også om at streiken er avsluttet og at dets anlegg som har vært rammet starter opp igjen med normal produksjon i løpet av noen få dager.

Pressetalsperson i Elkem, Fredrik Norman, sier at selskapet anslår å ha tapt rundt 10 millioner på bunnlinja hver dag i streikeperioden. Han legger til at den totale finansielle effekten blir begrenset.

– En avtale innebærer at begge parter er fornøyd. Vi er glade for at det er kommet frem til en enighet, sier han.

Krevde lokale aksjoner

1.422 medlemmer i ti forskjellige bedrifter gikk ut i streik mandag 13. august etter at det ble brudd i meglingen mellom Industri Energi og Norsk Industri.

Mandag 22. august ble streiken trappet opp, så den omfattet totalt 2.500 Industri Energi-medlemmer. Det største antallet var ved Hydro Sunndal, der 655 Industri Energi-medlemmer ble tatt ut i streik.

Det innebar å sette i gang en nedtrappingsplan for aluminiumsproduksjonen.

Industri Energi har opplyst at hovedkravet er «å få på plass aksjonsrett i de lokale forhandlingene i hver enkelt bedrift», i tillegg til mer generelle krav om lønns- og arbeidsvilkår.

– Vi har krevd en måte å få fart i de lokale forhandlingene på. I dag får medlemmene for lite igjen på det økonomiske i de lokale forhandlingene, mens virksomhetene går så det suser, sa forbundslederen Frode Alfheim til NTB mandag.

– Vi kan aldri gi etter for kravet til Industri Energi om lokal streikerett, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid til VG tirsdag.