Telia advarer om mulige corona-forsinkelser: – Så langt har vi klart å motvirke det

Ledelsen i Telia advarer mot at leveranseproblemene som rammer alt fra bilproduksjon til husbygging også kan ramme dem. Foreløpig er imidlertid den viktige 5G-utbyggingen skjermet, forteller selskapets norgessjef.

Illustrasjonsfoto Vis mer byoutline Hanna Franzén/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

– Den pågående situasjonen i den globale leveransekjeden kan potensielt påvirke vår virksomhet og utsette investeringer noe, men så langt har vi klart å motvirke det relativt godt, sa finansdirektør Per Christian Mørland i Telia Company under kvartalspresentasjonen onsdag.

Den svenske telegiganten var onsdag ute med tallene for andre kvartal – dagen etter at erkerivalen Telenor la frem sine.

Konsernet kunne igjen vise til inntektsvekst, med et stabilt brutto driftsresultat (med underliggende vekst). Aksjemarkedet var likevel ikke spesielt imponert og onsdag ettermiddag var Telia-aksjen ned 3,7 prosent på Stockholm-børsen.

Både Telia og Telenor står midt oppe i en massiv utrulling av 5G. Begge konsernene ruller nå ut den nye mobilteknologien i Norge i et høyt tempo, samtidig som de også oppgraderer det eksisterende 4G-nettet.

I tillegg rulles det også ut oppgraderinger på bredbånd og nye dekningsområder.

Samtidig med dette sliter flere bransjer med logistikkutfordringer og forsinkelser i leveranser – særlig halvlederindustrien er preget av dette. Situasjonen er så prekær enkelte steder at for eksempel bilprodusenter har måttet trappe ned produksjonen fordi de ikke får levert nok databrikker.

Logistikkproblemene kommer etter et fjorår der reiserestriksjoner gjorde situasjonen for telebransjen krevende til tider – ettersom man er helt avhengig av å få inn teknisk personell fra utlandet for å gjøre en del arbeid i nettene.

Les også Telia-konsernet melder om inntektsvekst: Kapret 12.000 mobilkunder i Norge

Telia Norge-sjef Stein-Erik Vellan sier til E24 at de nå har «noen utfordringer» når det kommer til oppgraderingen bredbånd levert over kabel-TV og mobiltelefoner.

– Vi ser noen utfordringer på håndsett og på oppgraderingen vår av fastnettet til Docsis 3.1. Alle ser de logistikkutfordringene som preger verden. Foreløpig har vi bra nok belegge på lagrene våre, men vi følger situasjonen nøye, sier Vellan og fortsetter:

– Jeg ser ingen av de utfordringene på 5G-utrullingen vår. Der har vi fulgt utrullingsplanen til punkt og prikke, sier Vellan om 5G-prosjektet Telia internt kaller «Prosjekt Ousland».

Les også Telenor halverte overskuddet i andre kvartal: Oppjusterer prognosene for 2021

Allison Kirby, konsernsjef i Telia Company Vis mer byoutline Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Vi har ikke drevet tårnene effektivt

Den kanskje største strategiske nyheten fra Telia i år kom 30. juni, da selskapet kunne annonsere den første transaksjonen på tårnsalg som etter planen skal gjennomføres mot slutten av året.

Selskapet har tidligere annonsert at de vurderte å få inn partnere i datterselskapene som eier den passive infrastrukturen knyttet til basestasjonene.

Telia selger 49 prosent av eierskapet i tårnvirksomhetene i Finland og Norge for 7,35 milliarder kroner til det svenske pensjonsfondet Alecta og infrastrukturfondet Brookfield.

Ifølge advokatfirmaet Kvale som bisto Telia, sitter telegiganten på den største teleinfrastrukturen i Norden og Baltikum. De eier rundt 25.000 mobiltårn og basestasjoner på hustak – salget i Finland og Norge omfatter 4.700 av disse.

Den finske og norske tårnvirksomheten omsatte i 2020 for 88 millioner euro (925 millioner kroner) og hadde et brutto driftsresultat på 56 millioner euro (589 millioner kroner).

Telias konsernsjef la ikke skjul på sin begeistring og rasjonale bak avtalen. På spørsmål fra en analytiker understreket hun at målet har vært «å få inn en partner som skal gjøre Telia bedre, ikke bare realisere finansielle verdier».

– Brookfield driver i dag 185.000 tårn globalt og for dem er det en sentral virksomhet, sa Allison Kirby og fortsatte:

– Vi behandler dette som noe på siden (av vår kjernevirksomhet, journ.anm.), vi har ikke drevet dem effektivt og vi søker ikke andre leietagere aktivt. Med et enormt markedspotensial for mini-celler, som vil komme med 5G, så vil vi lære så mye fra dette partnerskapet.

Kirby la til at partnerne er langsiktige og at de ønsker å bygge seg opp en tårnvirksomhet i Norden og Baltikum.

– Det kan være vi går raskere frem i Sverige etter dette, sa hun med referanse til den første avtalen.

Stein-Erik Vellan, konserndirektør i Telia Norge Vis mer byoutline Marius Lorentzen / E24

– Vil avtalen endre noe for deres del og måten dere driver nettet i Norge på?

– Det får ingen umiddelbar påvirkning på hverken bedrifts- eller privatkunder. Jeg er veldig fornøyd med de to partnerne vi får inn og som kan dette området veldig bra. Denne virksomheten har ligget i et eget selskap hos oss i en tid og det vil det fortsette med, sier Telia Norge-sjef Stein-Erik Vellan.

– Hva kan dette bety fremover, kan det bli økte investeringer eller endringer i måten dere investerer på?

– Vi får se hvordan de to partnerne tenker på utviklingen videre. Jeg kan ikke uttale meg om deres strategi, men de ser for seg at dette er et interessant geografisk område for dem, sier Vellan og peker på at transaksjonen først må godkjennes av myndighetene.

Les også Telenor har fått 90.000 kunder på trådløst bredbånd: – Norge går som en kule

Har stabilisert kundetallet i privatmarkedet

Telia Norge økte antallet mobilkunder med 15.000 i løpet av andre kvartal. I fjor høst opplevde selskapet et kundefall, men dette er nå hentet inn og man ligger 12.000 over kundetallet i andre kvartal i fjor.

I kvartalsrapporten peker Telia på at utviklingen i privatmarkedet har stabilisert seg, mens man opplever vekst i bedriftsmarkedet.

– Hvis man ser noen år tilbake hadde vi en utfordring med manglende kundevekst (i privatmarkedet, journ.anm.), men nå er det stabilt. Vi ser også på NPS (kundescore, journ.anm.) at brukerne er mer og mer fornøyd, sier Vellan.

– Det er Telia-merkevaren som er den store driveren, for OneCall fortsette å gå bra. MyCall har hatt en noe utfordrende start på året, noe som er naturlig siden det er færre som reiser inn til Norge for å arbeide, men vi ser en svak forbedring der nå, fortsetter han.

Vellan peker på at «fri data»-abonnementet Telia X bidrar med godt salg.

Telia Norge sikret i andre kvartal sin største kontrakt noensinne med Posten. I tillegg jobber selskapet videre for å sikre seg de første kontraktene på den nylig lanserte tjenesten i bedriftsmarkedet med private mobilnett.

– Private mobilnett er komplekse oppsett og innebærer store valg som kundene må ta. Vi har fått flere dialoger gående nå og jeg tror vi vil se mer av dette i tiden fremover. Vi har en god «pipeline» med spennende prospekter, sier Vellan.

Les også Telia åpner nytt segment i Norge: Vil selge lukkede, private mobilnett

Kaprer Telenor-kunder på veien vekk fra gammelt kobber

Tidligere denne uken slapp Telenor sine kvartalstall, som viste at selskapet har økt antallet kunder på trådløst bredbånd til 90.000.

Til tross for veksten i dette produktet og på fiber har Telenor mistet 11.000 bredbåndskunder i andre kvartal og 43.000 siden andre kvartal i fjor, i forbindelse med at selskapet er i gang med utfasingen av det gamle kobbernettet.

– Klarer dere å ta noen av kundene Telenor mister på veien?

– Noen av kobberkundene tilfaller oss og det er naturlig. Generelt er jeg veldig fornøyd med utviklingen vår på trådløst bredbånd og satsingen går etter plan, sier Vellan.

Telia vil ikke gå ut med hvor mange kunder de har på løsningen i Norge. Vellan peker på at Telias nett både leverer trådløst bredbånd til Telia kunder og hos konkurrenter som NextGenTel, som leier seg inn hos Telia i grossistmarkedet.

– Dere økte antallet bredbåndskunder totalt med 23.000 til 483.000. Kommer denne veksten fra trådløst bredbånd, fast bredbånd eller via partnerleverandører?

– Det er en blanding, men med en overvekt på partnere der vi fortsetter å rulle inn kunder under eksisterende avtaler, sier Vellan.

Telia har også rullet ut et eget hyttetilbud på trådløst bredbånd, som har noe lavere pris og er tilgjengelig i gitte områder.

Vellan sier at tilbudet både har miljøfordeler, fordi man slipper å legge kabler frem til hytter i sårbar natur, samtidig som det også et er attraktivt marked.

– Nordmenn er vel i verdenstoppen når det gjelder å eie og bruke hytter, og da ønsker man jo god nettilgang. Jeg er fornøyd med tilbudet vi har lansert, men vi går forsiktig frem, sier Vellan.