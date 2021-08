Nordmenn strømmer til grønne aksjer: – Nesten ubegrenset hva vi kan få inn

Rec Silicon: 41.357 aksjonærer som eier aksjer for 2,68 milliarder kroner med et snitt på 64.955 per aksjonær.

Nel: 31.993 aksjonærer som eier aksjer for like over to milliarder kroner med et snitt på 64.514 per aksjonær.

Aker Offshore Wind: 28.378 aksjonærer som eier aksjer for nær 650 millioner kroner med et snitt på 22.870 per aksjonær.

Aker Carbon Capture: 23.409 aksjonærer som eier aksjer for drøyt 856 millioner kroner med et snitt på 36.592 per aksjonær.

Aker Horizons: 16.570 aksjonærer som eier aksjer for over 636 millioner kroner med et snitt på 38.402 per aksjonær.

Scatec: 13.366 aksjonærer som eier aksjer for drøyt 1,3 milliarder kroner med et snitt på 96.875 per aksjonær.

Saga Pure: 9.381 aksjonærer som eier aksjer for 915 millioner kroner med et snitt på 97.619 per aksjonær.

Magnora: 8.643 aksjonærer som eier aksjer for 325 millioner kroner med et snitt på 37.644 per aksjonær.

Tomra: 8.551 aksjonærer som eier aksjer for 1,74 milliarder kroner med et snitt på 203.777 per aksjonær.