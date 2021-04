Britene gransker skandalefond og David Cameron

Downing Street skal se nærmere på den tidligere statsministerens rolle i det kontroversielle fondet Greensill Capital. Han har allerede innrømmet feil i saken.

David Cameron har fått oppmerksomhet for lobbyvirksomhet i forbindelse med saken om det fallerte britiske finansselskapet Greensill Capital. Vis mer byoutline SIMON DAWSON / Reuters

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tidligere statsminister i Storbritannia, David Cameron, er under lupen i forbindelse med lobbyvirksomhet for Greensill Capital, et London-basert finansselskap som nå har kollapset.

E24 har tidligere skrevet at Greensill er satt under administrasjon under en britisk konkursordning. Selskapet ble i 2011 startet av den australske bankmannen Lex Greensill.

Myndighetene i Storbritannia skal gjennomføre en uavhengig granskning av Camerons kontakt med ministre, embetspersoner og spesialrådgivere i saken, skriver Financial Times.

Downing Streets talsperson Max Blain bekrefter dette, ifølge Bloomberg.

Den britiske regjeringen skal se på hvordan Greensill sikret kontrakter med myndighetene og bruken av såkalt «supply chain finance» eller leverandørfinansiering. De skal også se på kontakten mellom representanter fra selskapet og regjeringen.

Greensill Capital Startet av australskfødte Lex Greensill i 2011.

Markedsførte seg som en teknologi-startup som konkurrerer mot tradisjonelle banker som Citigroup og JPMorgan.

Tilbød såkalt « supply-chain finance » til selskaper som ikke får finansiering fra tradisjonelle banker som foretrekker større og mer etablerte kunder. Vis mer vg-expand-down

Avviser gigantbeløp

Lex Greensil jobbet som ubetalt rådgiver for Cameron da han var statsminister og hadde et eget kontor i Downing Street, ifølge BBC.

Cameron begynte i sin tur som rådgiver for Greensill etter at han var ferdig som statsminister. Cameron ba blant annet om statlig nødhjelp på vegne av selskapet samtidig som han hadde finansielle interesser i det, ifølge BBC. Disse henvendelsene skal ha kommet gjennom tekstmeldinger og andre uformelle kanaler.

Cameron har brutt stillheten og forsvart seg med at han ikke brøt noen regler. Ifølge BBC sier reglene at ministre må vente minst to år før de begynner å drive lobbyvirksomhet etter de er ferdig i jobben.

Les også FT: Greensill Capital ber om å bli satt under administrasjon

Cameron sa imidlertid at han har reflektert over saken lenge og at det er viktig lærdom i saken. Cameron var statsminister i Storbritannia fra 2010 til 2016.

– Jeg anerkjenner at kommunikasjon med myndighetene bare må skje gjennom de mest formelle kanalene, slik at det ikke blir rom for feiltolkning, sa Cameron ifølge Reuters.

Enkelte har antydet at lobbyvirksomheten for selskapet var motivert av muligheten for en enorm utbetaling fra opsjoner på rundt 60 millioner pund, tilsvarende 700 millioner kroner, men Cameron avviser dette.

– Min godtgjørelse var delvis i form av tildeling av aksjer. Verdien var ikke i nærheten av det beløpet som pressen har spekulert i. Disse opsjonene er nå verdiløse, sa han ifølge FT.

Smell for Softbank

Blant dem som taper penger på Greensill er den japanske investeringsgiganten Softbank, som skjøt inn milliarder i selskapet. I det siste har Softbank vært på oppkjøpsraid i Norge, med investeringer i Autostore, Oda (tidligere Kolonial.no) og Kahoot.

Softbanks Vision Fund gikk inn med 1,5 milliarder dollar i 2019, tilsvarende 12,8 milliarder kroner. Greensill ble da verdsatt til 4 milliarder dollar, ifølge WSJ. Vision Fund er blitt kjent for sine store investeringer i teknologiselskaper som Uber, Tiktok-eier Bytedance, Slack og WeWork.

Les også Storbank tapte nesten 40 milliarder på hedgefondskandale

Credit Suisse har hatt problemer knyttet til Greensill Capital, som driver med såkalt «supply chain finance» eller leverandørfinansiering.

Credit Suisse har fryst midler til en verdi av 10 milliarder dollar, tilsvarende 85 milliarder kroner, etter at storbanken ble bekymret over båndene til den indiskfødte britiske metallmagnaten Sanjeev Gupta. Han skal ha vært avhengig av Greensill for å utvide sitt imperium, GFG Alliance, som har over 30.000 ansatte og 20 milliarder dollar i inntekter.

Banken frøs angivelig midlene fordi noen eiendeler i dem «for tiden er utsatt for betydelig usikkerhet med hensyn til deres nøyaktige verdsettelse», ifølge WSJ.

Den sveitsiske storbanken har tatt kraftige grep etter Greensill-saken, i tillegg til hedgefondskandalen som gjorde at den tapte rundt 40 milliarder kroner. To personer fra toppledelsen går av som følge av saken.

«Vi erkjenner at både det amerikanske hedgefondet og leverandørfinansieringsfondet krever betydelig ytterligere gjennomgang og gransking», skriver Credit Suisse som melder at styret har igangsatt gransking av begge hendelsene.

– Jeg anerkjenner at disse to hendelsene har skapt betydelig bekymring for interessentene våre, sa Credit Suisse-sjef Thomas Gottstein som sammen med resterende konsernledelse ikke vil få bonuser 2020.

Les på E24+ Her er Messenger-meldingene mellom fagdirektøren i UD og eksportdirektøren i Rolls-Royce

Publisert: Publisert: 12. april 2021 21:58