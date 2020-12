Aker Solutions får milliardkontrakt for CO2-lagring

Equinor har tildelt kontrakter på til sammen 1,3 milliarder kroner til Aker Solutions.

MILLIARDKONTRAKT: Sverre Overå, prosjektdirektør for Norhtern Lights, sier kontraktene er avgjørende for at prosjektet skal lykkes. Vis mer byoutline Arne Reidar Mortensen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres

Det opplyser Aker Solutions og Equinor i pressemeldinger torsdag morgen.

Kontrakten har en anslått verdi på 1,3 milliarder kroner.

Avtalen inneholder en kontrakt til Kværner verdt rundt 1,05 milliarder kroner, mens kontrakten til Aker Solutions er på 250 millioner kroner.

Kontraktene gjelder Northen Lights-prosjektet som muliggjør transport av CO2 fra fangssteder til permanent lagring, skriver Equinor.

Kværner skal bygge et landanlegg som kan motta flytende CO2 for mellomlagring før det sendes videre til permanent lagring under havbunnen, ifølge Equinor.

Aker Solutions skal levere et undervannssystem for injeksjon i CO2-brønnen i Nordsjøen.

– Disse kontraktene er avgjørende for at Northern Lights-prosjektet skal lykkes, Sverre Overå, prosjektdirektør for Northern Lights i pressemeldingen.

Aker Solutions starter etter planen arbeidet i januar 2021, og skal være ferdig i 2024.

Kværner og Aker Solutions ble sammenslått og handles under Aker Solutions på Oslo Børs siden november.

Les også Aker Solutions og Kværner fusjonerer snart: 350 stillinger skal bort før jul

Les også Milepæl for Equinor, Shell og Total: Alt klart for norsk CO₂-lager

Publisert: Publisert: 17. desember 2020 07:19 Oppdatert: 17. desember 2020 08:08