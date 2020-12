Har ventet i fem måneder på Teslas «short shorts»

Fem måneder etter å ha lagt inn bestilling, venter fortsatt en del Tesla-kunder på leveringen sin.

De røde kortbuksene går for 69,24 dollar, men ble umiddelbart utsolgt. Nå selges de på Ebay for det dobbelte. Vis mer byoutline EVA HAMBACH / AFP

Publisert: Publisert: 6. desember 2020 18:16

Det er ikke elektrisk bil de har bestilt, det er røde satengshorts – kalt «short shorts» – et stikk mot investorer som har veddet mot Tesla-aksjen i senere tid.

Ifølge Financial Times ble de røde kortbuksene utsolgt omtrent umiddelbart tidlig i juli. Likevel må flere kunder se julen nærme seg uten å ha fått noe i posten.

For en Tesla-shorts måtte man ut med det finurlige beløpet 69 dollar og 42 cents, en sannsynlig referanse til den oppsiktsvekkende Twitter-meldingen fra Elon Musk om å ta Tesla av børs for 420 dollar aksjen, som ble sendt ut tilbake i 2018.

De røde satengshortsene ble gjort tilgjengelig på selskapets nettsider i sommer, sammen med en rekke andre Tesla-merkede klesplagg.

«Løp som vinden eller underhold som Liberace med våre røde sateng- og gullkantede shorts,» heter det i beskrivelsen av shortsen på nettsidene.

«Nyt eksepsjonell komfort fra børsslutt,» heter det videre.

Les også Gjør narr av Tesla-shortere med røde satengshorts

Tapt 35 milliarder dollar

Men selv om ikke alle shortsene har kommet frem, er det ingenting mot short-veddemålene som aldri betalte seg.

Ifølge CNN har Tesla-shorterne, altså investorene som har veddet på kursfall for Tesla-aksjen, tapt mer enn hele den amerikanske flyindustrien i år.

Tapet tilsvarer 35 milliarder dollar så langt i år, ifølge beregninger utført av S3 Partners. Summen tilsvarer 307 milliarder norske kroner i dag.

Til sammenligning rapporterte flyindustrien i USA å ha tapt rundt 24,2 milliarder dollar de første ni månedene av året, eller rundt 213 milliarder kroner.

Tesla-shorterne tapte 8,5 milliarder dollar bare i november, ifølge de samme beregningene, da Tesla-aksjen steg med 46 prosent.

Dette er shortsalg Når en investor selger aksjer «short» – selger han i realiteten aksjer han ikke har. Normalt gjør man samtidig en avtale med en annen aksjeeier om å «låne» et antall aksjer, slik at kjøperen er garantert å få aksjene levert. Formålet med slikt shortsalg er å tjene penger på at aksjen faller i verdi, innen utlåneren av aksjer vil ha aksjer tilbake. En shortskvis er noe som skjer i aksjer som har en stor andel investorer som vedder på kursfall. Når slike aksjer plutselig stiger, faller verdien av disse investeringene, og dette kan føre til at shortselgerne enten ønsker eller blir tvunget til å kvitte seg med posisjonen. Det skaper et unaturlig stort positivt trykk på aksjen, som gjerne fører til en betydelig kursoppgang. Vis mer vg-expand-down

Nekter å gi opp

Børsveddemålene mot Tesla har i en stund vært skyhøye, i stor grad på grunn av at elbilaksjen har skutt i været tross selskapets lave inntjening.

Nå ligger Wall Street-aksjen på rekordnivåer etter et massivt kurshopp i år, som har resultert i at mange av shorterne, som vedder på kursfall, har måttet kaste kortene på grunn av store papirtap, en såkalt shortskvis (se faktaboks).

En investor som riktignok nekter å gi opp er den amerikanske hedgefondforvalteren Jim Chanos. Han har vært short Tesla i fem år og forteller i et Bloomberg-intervju at han ikke er ferdig med posisjonen.

Han legger imidlertid ikke skjul på at det har vært en vond reise det siste året:

– Det har vært smertefullt, helt klart, sier han i intervjuet, der det også fremgår at Tesla-shorten er blitt noe redusert.

Les også Kjent shorter nekter å gi opp veddemål på Tesla-stup: – Det har vært smertefullt

Selges til det dobbelte på Ebay

Noen som vet å tjene på Teslas opptur er imidlertid kunder som allerede har mottatt de røde satengshortsene.

Et kjapt søk på Ebay viser at flere kortbukser i rød sateng, med Telsa-logoen foran og bokstaveringen «S3XY» (en referanse til de fire bil-modellene) bak, ligger ute for godt over 1.000 norske kroner, noen går også over 2.000 kroner.

Her kan du lese mer om Aksjer Ebay Tesla Elon Musk