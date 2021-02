Tesla tilbakekaller 135.000 biler

Defekte skjermer gjør at Tesla må kalle tilbake mange biler.

SIKKERHETSGREP: Tesla har hatt trøbbel med at «touch»-skjermen kan gå i svart på enkelte biler. Det kan være et problem når man rygger. På bildet ser du Tesla Model S-biler. Vis mer byoutline Tore Meek / NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Elbilprodusenten tar et stort sikkerhetsgrep og kaller tilbake nesten 135.000 biler, skriver The Wall Street Journal og viser til et brev sendt til amerikanske myndigheter.

Tilbakekallingen omfatter Model S-biler bygget i perioden 2012-2018, og Model X-biler bygget fra 2015 til 2018.

Grepet kommer etter at det amerikanske veivesenet i januar ba Tesla om å tilbakekalle bilene, noe som er uvanlig, ifølge Reuters, som også har omtalt saken.

Taus om Norge - foreløpig

Trøbbel med berøringsskjermene ligger bak tilbakekallingen. Skjermene kan gå i svart og det anses som en sikkerhetsrisiko fordi ryggekameraet ikke lenger er tilgjengelig, ifølge National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

E24 har vært i kontakt med Tesla Norge, som sier at europeiske kunder vil få mer informasjon senere denne uken.

– Vi har ikke noe mer informasjon å dele på dette tidspunktet, skriver kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge i en e-post til E24.

Av brevet til amerikanske myndigheter går det frem at det nøyaktige antallet er 134.951 biler.

Les også Tesla bedt om å tilbakekalle biler med defekt skjerm

Les på E24+ Aksjene småsparerne bør bytte ut Tesla med

Les på E24+ «Eventyrlig» bruktbilmarked under pandemien: – Det har vært en kamp å få tak i nok