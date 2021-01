«Feil» aksje opp over 11.000 prosent etter Musk-melding

Etter at Elon Musk skrev «bruk Signal» på Twitter har investorene sendt aksjene i et selskap med lignende navn opp over 400 prosent på én dag.

MELDINGSAPP: Tesla-sjef Elon Musk snakket varmt om en meldingsapp på Twitter. Forvirrede investorer har siden stormet i feil retning. Vis mer byoutline JOE SKIPPER / X03635

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Tesla-sjef Elon Musk ba torsdag følgerne sine på Twitter bruke Signal, en meldingsapp som sender krypterte meldinger.

Investorene lyttet til Twitter-meldingen, men sendte feil aksje oppover. Flere har investert i Signal Advance, som produserer teknologi innen helsesektoren.

Aksjen steg hele 439 prosent på Wall Street mandag. Signal Advance hadde på det meste en kurs på 70,85 dollar i løpet av dagen, en svimlende opptur fra 60 cent dagen før Musk tvitret.

På det meste var aksjen opp over 11.708 prosent siden Twitter-meldingen, skriver Business Insider. Ved handelsdagens slutt var aksjen opp 6.300 prosent på tre dager.

Signal-appen på sin side er eid av en ideell organisasjon og er ikke børsnotert.

Fra null til to millioner handler

Det ble gjort to millioner handler i aksjen mandag. Det er det høyeste volumet siden selskapet ble notert på Nasdaq-indeksen i for fem år siden, ifølge CNBC.

Det er også to millioner mer enn dagen før Tesla-sjefen tvitret, da ingen kjøpte eller solgte aksjen, skriver nettavisen.

Markedsverdien er nå på over tre milliarder dollar i et selskap som ikke hadde noen inntekter mellom 2014 og 2016, og ikke har rapportert regnskap til amerikanske finansmyndigheter siden 2019.

Signal Advances eneste fulltidsansatte Chris Hymel sa til Bloomberg at han anbefaler folk å være nøye når de investerer. Han påpekte også at Signal Advance ikke har noen ting å gjøre med Signal-appen.

Donerer penger

Etter at investorer har spyttet penger inn i «feil» aksje, skrev en bruker til Musk at han burde investere i Signal-appen selv.

– Donerte allerede til Signal for et år siden. Skal donere mer, svarte Tesla-sjefen på Twitter.

Det er ikke mulig å kjøpe aksjer i Signal-appen, de tar kun imot donasjoner til organisasjonen.

Videre ble Musk, som ble verdens rikeste person forrige uke, spurt på Twitter om han tror donasjonene vil hjelpe Signal.

– Å kommentere på Signal-appen gjør nok mer, skrev Musk.

Etter tweeten har appen havnet på topp og blitt den mest populære appen i Apples App Store, skriver Mashable.

Zoom-forvirring

I mars 2020 skjedde en lignende forvirring da mange ville kjøpe aksjer i videokonferanse-hypen Zoom da coronapandemien ble et faktum.

Zoom, som har det fulle navnet Zoom Video Communications, handles under tickeren ZM på Nasdaq.

Flere kjøpte aksjer i selskapet med børskjennetegnet ZOOM, som ga aksjer i Zoom Technologies, altså et helt annet selskap.

Sistnevnte utvikler og selger elektronikkprodukter til mobiltelefoner. Kinesiske Zoom Technologies endret senere tickeren til ZTNO.

Etter forvirringen i slutten av mars stanset den amerikanske finansmyndigheten Securities and Exchange Commission (SEC) handelen i Zoom Technologies i en dag.

Før den tid hadde aksjen allerede steget 50 prosent på en måned, og 900 prosent på et år, ifølge CNBC. Zoom Video Communications var opp 112 prosent på samme tid.

Investorer blandet også aksjene i april 2019 da videotjenesten Zoom gikk på børs, og aksjekursen i Zoom Technologies ble doblet i løpet av en dag.

Rettelse: I en tidlig versjon av denne saken sto det at aksjeoppgangen var på over 5.000 prosent på tre dager. Det riktige er at aksjen steg over 6.000 prosent. Saken er rettet 07.25.

