Viaplay-aksjen raser etter krisemelding fra selskapet

Viaplay raser fra åpning på Stockholmsbørsen etter melding om store tap og nedbemanning.

Viaplay er notert på Stockholmsbørsen i Sverige.

Strømmeselskapet Viaplay fikk hard medfart fra åpning på Stockholmbørsen etter at selskapet la frem skuffende tall for årets andre kvartal. Aksjen raste fra start og er ned med over 25 prosent torsdag morgen.

Før børsåpning melder strømmegiganten Viaplay at de sier opp over 25 prosent av de ansatte og vurderer salg av hele selskapet.

Viaplay-sjef Jørgen Madsen Lindemann melder i en børsmelding om at selskapet vil gjennomføre et stort kostnadsreduksjonsprogram og en umiddelbar «strategisk gjennomgang» av hele virksomheten for å «vurdere alle alternativer», inkludert innholdslisensiering, salg av eiendeler, egenkapitalinnsprøytninger eller salg av hele gruppen.

Viaplay er notert på Stockholmbørsen og aksjen er ned 66 prosent så langt i år.

PGS-hopp

I Oslo er stemningen roligere, men Seismikkselskapet PGS gjør et hopp på 12,64 prosent etter å ha lagt frem resultat som var bedre enn ventet.

PGS fikk inntekter på 156 millioner dollar i andre kvartal. Det er en nedgang fra 273,6 millioner dollar i andre kvartal i fjor, og lavere enn analytikerne ventet.

Totalregnskapet viser at PGS hadde et brutto driftsresultat (ebitda) på 113 millioner dollar, mot 129 millioner dollar foregående år. Det er i henhold til segmentrapportering. På forhånd var det ventet en produsert-ebitda på 102 millioner dollar, ifølge konsensus innhentet av selskapet selv.

Telenor stiger

Torsdag morgen la også Telenor frem tall for andre kvartal.

Tallene viser at selskapet omsatte for 20,2 milliarder kroner, og fikk et brutto driftsresultat på 8,5 milliarder.

Omsetningen endte bedre enn analytikernes forventninger, men brutto driftsresultat skuffet.

– I andre kvartal fortsetter vi å levere på strategien vi la frem i fjor, med solid operasjonell fremdrift. Kvaliteten på tjenestene våre og gode sikkerhetsløsninger fortsetter å drive vekst, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Telenor-aksjen stiger 3,72 prosent fra åpning.

TGS

Seismikkleverandøren TGS la frem tall for andre kvartal før børsåpning torsdag. Selskapet leverte et resultat etter skatt på 20,7 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 31,4 millioner dollar i samme kvartal året før, ifølge en melding torsdag.

Selskapet fikk et POC POCPOC (Percentage-of-Completion)-regnskap er basert på inntekter målt ved å bruke prosentvis fullføringsmetode på «early sales» og akselerert amortisering-ebitda på 132 millioner dollar, mot 103 millioner dollar i samme periode året før.

TGS opprettholder utbyttet på 0,14 dollar per aksje, som skal utbetales i form av 1,41 kroner per aksje i august.

Selskapet hadde på forhånd meldt at omsetningen i andre kvartal ville bli på rundt 241 millioner dollar, opp fra 136 millioner dollar på samme tid året før. Dette er uendret i dagens rapport.

TGS-aksjen er opp 2,33 prosent ved åpning.

Økte inntekter for Komplett

Komplett fikk i andre kvartal inntekter på 3,6 milliarder kroner. Dette er opp fra andre kvartal i 2022 hvor omsetningen endte på 3,5 milliarder.

Inntektsveksten var på 1.8 prosent, mot veksten i andre kvartal i 2022, som var på 48,2 prosent.

Driftsresultat (EBIT) beløp seg til minus 3 millioner kroner mot minus 49 i andre kvartal i fjor.

Komplett-aksjer stiger 1,3 prosent fra åpning.