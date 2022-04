Kraftig Russland-smell for Wintershall Dea

Wintershall Dea gikk én milliard euro i minus i første kvartal, etter en avskrivning på 1,5 milliarder euro knyttet til russiske eiendeler. Selskapet blir likevel i Russland.

Russlands invasjon av Ukraina er «et avgjørende vendepunkt» for Wintershall Dea, skriver selskapets konsernsjef Mario Mehren i en melding torsdag.

Wintershall Dea tar et tap på én milliard euro (9,8 milliarder kroner) i første kvartal, etter en nedskrivning på 1,5 milliarder knyttet til russiske eiendeler. Det kommer frem i en melding.

Wintershall Dea har skrevet ned verdien av sitt eierskap i det russiske gassrøret Nord Stream 2, stanset sine utbetalinger til Russland og sagt nei til nye prosjekter i landet.

Selskapet har vært aktivt i Russland i over 30 år, men sier at grensen er nådd.

– Det er på ingen måte «business as usual» med Russland nå. Det er det ingen tvil om, sier Mehren ifølge meldingen.

Men Wintershall Dea vil likevel ikke droppe sine eksisterende prosjekter i Russland, etter grundige vurderinger.

Wintershall Dea eies av det tyske kjemiselskapet Basf med 72,7 prosent, mens resten eies av LetterOne Holdings AG. LetterOne-aksjonærene Mikhail Fridman og Petr Aven står på EUs sanksjonsliste og har fått sine eiendeler frosset.

Sterkere underliggende resultat

Wintershall Dea kutter utbyttet for 2021 til minimumsnivået på seks millioner euro, men understreker at det har fleksibilitet til å betale ut mer senere.

Selskapet mener de underliggende finansielle resultatene er robuste. Det justerte resultatet etter skatt steg til 669 millioner euro i første kvartal, fra 171 millioner euro ett år tidligere.

Eksterne faktorer og høy produksjon bidro til en sterk kontantstrøm i kvartalet, opplyser selskapet.

Produksjonen var på 669.000 fat oljeekvivalenter per dag, fra 659.000 fat per dag ett år tidligere.

Gjeldsgraden i Wintershall Dea er også den laveste noensinne. Gjelden ble redusert fra 4,14 milliarder euro for ett år siden til 1,36 milliarder euro ved utgangen av første kvartal, opplyser selskapet.

Bekymret for energiforsyningen

Mehren sier at han forstår oppfordringene om umiddelbart importforbud mot russisk gass, men sier at den tyske regjeringen står overfor et vanskelig dilemma.

Tysklands konkurranseevne, velferd og sosiale stabilitet veier tungt, og det vil ta tid å erstatte russisk gass, påpeker Mehren.

«Etter grundige diskusjoner har Wintershall Dea besluttet å fortsette sin deltakelse i eksisterende prosjekter i Russland. Dersom vi trekker oss ut vil eiendeler verdt milliarder tilfalle den russiske staten», skriver selskapet.

Samtidig skal selskapet satse på alternative forsyninger, inkludert prosjekter i Norge som Nova, Njord og Dvalin. Selskapet håper å starte produksjonen på de norske prosjektene mot slutten av 2022.

– Produksjonen av hydrokarboner må fortsette i Tyskland og i Europa i parallell med en massiv utbygging av fornybar energi. Vi trenger flere vindturbiner. Vi må fremme alle former for klimavennlig hydrogen og det vil være behov for å ta i bruk karbonfangst og lagring, også i Tyskland, sier Mehren.