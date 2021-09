Aker ut av Ocean Yield med 5,7 mrd. i gevinst: – En kjempereise

Aker selger seg ut av utbyttemaskinen Ocean Yield med solid gevinst. Analytiker tror milliardene som frigjøres skal brukes på laks, IT og fornybar energi.

MILLIARDGEVINST: Kjell Inge Røkke og Aker.

– Dette har en kjempereise for Aker, sier Frederik Lunde, aksjesjef i Carnegie, til E24.

Ocean Yield er børsvinner mandag morgen med en oppgang på 26 prosent, etter nyheten om at det amerikanske oppkjøpsfondet KKR byr 7,2 milliarder kroner for rederiet.

Da hovedeier Aker tok Ocean Yield på børs i 2013, var planen å bygge et rederi med høye og stabile utbyttebetalinger basert på inntjeningen fra langsiktige fraktkontrakter.

På Ocean Yields hjemmeside beskriver selskapet seg som «The dividend yield company».

I løpet av åtte år på børs har Aker, som eier 62 prosent, og de øvrige eierne fått utbetalt totalt 5,9 milliarder i utbytte, ifølge E24s oversikt.

Aker har allerede godtatt KKRs bud, og vil frigjøre 4,4 milliarder i kontanter, ifølge en melding.

– Akers salg er rasjonelt, for de har ikke en tydelig vekstagenda i Ocean Yield. Nå kan de reinvestere i mye spennende saker, som offshore-merder med Salmar, olje i Ghana, software i Cognite eller fornybart i Aker Horizons, sier Lunde, og legger til:

– Det vanskelige blir nok å finne noe de synes er billig nok og bra nok.

«Well done again, Aker»

Budet fra KKR lyder på 41 kroner per aksje. For de som kjøpte ved børsnoteringen i 2013 og har reinvestert utbyttene underveis, er avkastningen på 215 prosent, ifølge Pareto Securities.

Budkursen ligger imidlertid 20 prosent under toppnivåene i 2018 og 2019. Pareto mener likevel budet er gode nyheter for aksjonærene.

I en e-post til kunder med tittelen «Well done again, Aker», påpeker Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen at Ocean Yield har slitt med en økende kapitalkostnad de siste årene.

Giganten KKR, som byr på rederiet gjennom sitt infrastrukturfond, vil klare å oppnå bedre betingelser i finansmarkedet, og dermed hente ut større verdier, ifølge analytikeren.

«Dette er det siste eksemplet på hvordan infrastrukturfond kan tilføre verdi til shipping gjennom betydelig lavere kapitalkostnad», skriver Haavaldsen, som mener et konkurrerende bud er usannsynlig.

– Får igjen over tre ganger pengene

Aker har eid aksjene i Ocean Yield gjennom Aker Capital, som nå vil bokføre en betydelig regnskapsgevinst på salget. Aksjene var bokført til i underkant av 2,9 milliarder kroner ved utgangen av 2020.

Totalt har det Kjell Inge Røkke-dominerte industrikonsernet investert 2,5 milliarder i Ocean Yield, inkludert skipseiendeler lagt inn i selskapet og emisjoner underveis.

Det opplyser Akers informasjonsdirektør Atle Kigen til E24.

– Aker har mottatt utbytter på 3,8 milliarder underveis, og selger nå våre aksjer for 4,4 milliarder. Dermed har vi fått tilbake 3,2 ganger investeringen vår, som tilsvarer en årlig avkastning på 26 prosent siden børsnoteringen, sier Kigen.

Aker har dermed innkassert totalt 8,2 milliarder i aksjesalg og utbytter, hvor 5,7 milliarder kroner er ren gevinst, ifølge Akers egne tall.

Sjefen får 72 mill.

Ocean Yield-sjef Lars Solbakken er blant de største eierne og får knappe 72 millioner kroner for sine aksjer i selskapet, gitt budprisen.

Aksjekursen til Ocean Yield nådde en topp på 72,75 kroner tilbake i 2017.

– Kursen var en del høyere enn budprisen for noen år siden. Hvordan ser du på det?

– Jeg vil ikke direkte kommentere budprisen, men det er ikke tvil om at det store fallet som har skjedd i Ocean Yields aksjekurs, skyldes betydelige tap på FPSO-en, sier Solbakken, og viser til produksjonsskipet «Dhirubhai-1».

Skipet har tidligere bidratt til at Ocean Yield har tatt milliardnedskrivninger.

Produksjonsskipet Dhirubhai-1. Vis mer

Solbakken forteller at prosessen med det amerikanske investeringsselskapet har pågått de siste par månedene, og at Aker fant ut at dette var beste alternativ for dem.

– Det er ikke signalisert endringer for de ansatte eller ledelsen så langt, forteller Solbakken.

Han forteller at KKR fra før er inne i leasing innen fly og jernbane, men at de ikke har tilsvarende virksomhet i skipsfart, og at han ser for seg at Ocean Yield vil drives videre slik det er i dag.

Realiserer verdier

Analytiker Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen i ABG Sundal Collier sier Ocean Yield får en bra premie som følge av oppkjøpet.

– I det som skulle ha vært et utbytte-case, får man nå realisert verdiene ganske fort, sier Schjøtt-Pedersen til E24.

Schjøtt-Pedersen peker på at Aker har pådratt seg forpliktelser i forbindelse med Aker Horizon, samtidig som produksjonsskipet «Dhirubhai-1» har vært utfordrende.

Ocean Yield og Aker Energy har vært i samtaler om å selge produksjonsskipet «Dhirubhai-1», som har ligget i opplag i Sri-Lanka.

Aker Energy er nå gitt en opsjon for å kjøpe skipet for 35 millioner dollar, innen tilbudsperioden.

– Det er i tillegg en fin måte å sikre fortsatt eksponering mot produksjonsskipet, sier Schjøtt-Pedersen.