Oppkjøpsekspert om Konkurransetilsynets melding: – Tyder på at DNB må gi fra seg en større kjøttbit

Konkurransetilsynet er fortsatt bekymret for DNBs oppkjøp av Sbanken, men to eksperter peker på en mulig løsning.

Konsernsjef Kjerstin Bråthen i DNB og Øyvind Thomassen i Sbanken møtte de ansatte sammen for første gang i juni i år, med BT/E24 til stede. Fortsatt er oppkjøpet ikke godkjent. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Torsdag melder Konkurransetilsynet at det fortsatt er aktuelt å stanse DNBs oppkjøp av Sbanken.

Tilsynet trekker frem at DNB allerede er den største tilbyderen av fondssparing, og at Sbanken er «en aktør med betydelig konkurransekraft som over tid har vist både evne og vilje til å utfordre de etablerte bankene».

Bankene har fått svarfrist på varselet 16. september, og endelig frist i saken er 7. oktober.

NHH-professor og konkurranseekspert Øystein Foros tror at oppkjøpet nå står og faller på avhjelpende tiltak, og at DNB til slutt kommer til å gi etter.

– Det var jo i denne fondsdelen at problemet lå forrige runde også. Selv om mye fokus i media har vært på boliglån, så var nok akkurat det kvittert ut også ved forrige korsvei, sier Foros.

– Ingenting om avhjelpende tiltak

Han merker seg at tilsynet ikke har endret syn på problemstillingen i perioden, og sier han regner med at det har vært betydelig dialog mellom partene.

– Jeg regner med at DNB har gjort sine egne analyser på det for å begrunne at dette ikke vil påvirke konkurransen særlig, men så langt synes de ikke å ha overbevist Konkurransetilsynet om det.

– Samtidig står det ingenting, og så vidt jeg vet har det heller ikke vært noe offentlig fra DNB sin side, om at det har vært tilbud om avhjelpende tiltak.

Det vil for eksempel være at DNB tilbyr seg å selge ut noe av Sbankens virksomhet på området for fondssparing, forklarer professoren.

– Skal man tolke denne meldingen så har det da, enten det har vært tilbud fra DNB om å selge noe eller ikke, det er ikke godt å si, men det har da ikke flyttet tilsynet noe. Så her tyder det på at DNB må gi fra seg en større kjøttbit.

«Maverick»

Om det innebærer å selge ut hele den eksisterende fondsvirksomheten i Sbanken, er Foros ikke sikker på. Men noe må gis.

– Så vidt jeg vet har Sbanken vært ganske aggressive i prising sammenlignet med de større aktørene. Konkurransetilsynet kan nok også vise til det, at de har sett at Sbanken har vært aggressive på prising. Det tipper jeg kanskje også er tungtveiende fra tilsynets side, altså at Sbanken har en viktigere rolle i markedet enn selve markedsandelen tilsier. Dette omtales gjerne som en «maverick», når det er en liten, men aggressiv aktør.

– Jeg tipper mye av begrunnelsen ligger der. Og at det som skal til for å løse dette rett og slett er et avhjelpende strukturelt tiltak, at de kvitter seg med noe av denne virksomheten.

Foros tviler på at fondsvirksomheten har vært det mest avgjørende for DNB, og venter at de finner en løsning til slutt.

– Det er andre deler som motiverer oppkjøpet, og da tror jeg DNB vil svelge denne kamelen.

Ville solgt tilbyderen for fond

Øyvind Aas, førsteamanuensis ved institutt for økonomi og innovasjon ved Høyskolen Kristiania, påpeker at det finnes avhjelpende tiltak som kan tas i bruk her.

På den ene siden, sier Aas, kan Konkurransetilsynet legge inn reguleringer som for eksempel at DNB ikke kan ha høyere priser enn et bestemt tak på fondssalgene. Eller at banken ikke kan endre kontraktene slik at Sbanken fortsatt kan sette prisen de tar for fondssalgene, selv om Sbanken ikke har egne fond men selger fond forvaltet av andre, forklarer Aas.

Det andre er at de ikke overtar hele virksomheten. Aas skisserer at Sbanken består av tre deler, en med lån, en med bankinnskudd og en salgsplattform for fond.

– Skulle jeg vært ekspertvitne for DNB nå så hadde jeg tenkt at vi foreslår at vi kjøper Sbanken, men selger tilbyderen for fond, sier han.

Da kan banken innlemme Sbankens avdelinger for lån og bankinnskudd, som han tror er DNBs motivasjon for å kjøpe Sbanken.

– Da har de på en måte fjernet problemet, legger han til.

Tilsynet: Ikke overbevist

Overfor E24 trekker avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet frem bankenes størrelse, vekst i markedet, konkurransenærhet og pådriver-rollen Sbanken har i markedet, som bakgrunnen for at tilsynet fremdeles er bekymret for konkurransen og tilbudet til bankkunder etter oppkjøpet.

For at oppkjøpet skal bli godkjent må tilsynet enten overbevises av selskapene om at det ikke er grunnlag for bekymring, eller så må det komme avhjelpende tiltak, forklarer avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

– Det har det ikke vært foreløpig, sier han og legger til at det må komme fra selskapene selv, sier Nese til E24.

Avhjelpende tiltak forklarer Nese som at aktørene fjerner deler av transaksjonen. Kjerstin Braathen sa i juli at de ikke ville dele opp Sbanken.

– Vi er ikke der at vi jobber med alternative løsninger nå, sa hun den gang.

Vibeke Hansen Lewin, kommunikasjonsdirektør i DNB, skriver i en uttalelse at dagens varsel ikke er et endelig vedtak.

– Nå vil vi bruke tid på å sette oss inn og svare på varslet og Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger, skriver Lewin.