Skuffet Sbanken-storeier med 163 millioner i papirtap på én dag

Konkurransetilsynet oppkjøpsstans av Sbanken er dårlig nytt for storeier Altor. – Vi er selvfølgelig skuffet over utfallet.

PÅ BØRS: Sbanken gikk på børs i 2015. Siden har kursen nesten doblet seg i verdi. Bildet viser bjelleseremonien i forbindelse med børsnoteringen. Vis mer

Oppkjøpsfondet Altor gikk inn i Sbanken for fem år siden.

Inngangsbilletten kostet 46 kroner per aksje. Nå står Sbanken-kursen i 91,8 kroner per aksje.

Det betyr at Altor har hatt en solid papirgevinst på sin investering. Men tirsdag kom en betydelig fartsdump.

Sbanken-aksjen raste fra start på Oslo Børs, etter at Konkurransetilsynet stanset DNBs oppkjøpsforsøk.

Senere dempet nedgangen seg noe, men kursen endte ned 6,23 prosent for dagen.

For Altor betyr det at papirverdiene har falt med 162,98 millioner kroner på én dag, ifølge E24s beregninger.

Slik er beregningene gjort Altor eier i dag 26.717.332 aksjer i Sbanken.

Aksjekursen til Sbanken er ned 6,1 kroner tirsdag.

Det betyr at Altor på papiret har tapt 163 millioner kroner på én dag. Vis mer

– Skuffet

DNB justerte ned budet på Sbanken til 104,45 kroner etter utbytte. Altså kunne Altor fått 2,79 milliarder kroner for sine aksjer i Sbanken.

Per nå er aksjene verdt 2,45 millioner kroner på Oslo Børs.

Det betyr at Sbanken i alt taper 340 millioner kroner på Konkurransetilsynets avgjørelse.

– Vi er selvfølgelig skuffet over utfallet. Uansett vil vi fortsette å støtte Sbanken med samme engasjement og fokus som vi har gjort så langt, i løpet av våre fem år som eiere. Vi har stor tro på Sbankens ledende digitale modell, den sterke merkevaren og kundetilfredsheten, fokuset på kundereiser – og ikke minst, det innovative teamet bak Sbanken sin suksess, sier Altor-direktør Herman Korsgaard i en e-post til E24.

– STOR TRO: Altor og direktør Herman Korsgaard sier de har stor tro på Sbanken, selv om de ble skuffet av dagens nyhet. Vis mer

Skuffet er også DNB-sjef Kjerstin Braathen.

– Vi har lagt på bordet at vi ønsker å vite hva som skal til, uten å få klare svar. Gitt at fond er en så liten del har det vært en sterk vilje til å gjøre det som skal til, sa Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB.

DNBs forslag til avhjelpende tiltak har ikke endret tilsynets syn på oppkjøpet, og nå vurderer banken å klage avgjørelsen til Konkurranseklagenemnda. Klagefristen er 15 dager.

Sbanken-sjef Øyvind Thomassen synes på sin side det var en lettelse å få Konkurransetilsynets vedtak rundt oppkjøpsforsøket til DNB. Han er imidlertid avventede til om det blir en klageprosess.

Thomassen eier selv 100.000 aksjer i Sbanken. Ved et salg til DNB står dermed banktoppen overfor å kunne innkassere nær 10,9 millioner kroner, inkludert utbyttet fra Sbanken.

Nå skjer det imidlertid ingenting med aksjene, frem til det blir avklart om vedtaket blir påklaget og endelig.

– Dette er jo noe annet enn vi hadde innstilt oss på, så nyheten må nok synke inn hos alle og enhver, sa Thomassen til E24 tirsdag.

Forretningshemmeligheter

Konkurransetilsynet opplyste at de har vurdert forslagene til avhjelpende tiltak, men fremdeles mener de at oppkjøpet vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond.

– Hverken selskapenes svar på tilsynets bekymringer eller DNBs forslag til avhjelpende tiltak har endret Konkurransetilsynets vurdering. Vi mener fortsatt at DNBs kjøp av Sbanken vil føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond, sa konkurransedirektør i Lars Søgard i pressemeldingen.

Konkurransedirektør Sørgard har sagt til E24 at han ikke kan gå inn på hvilke konkrete tiltak som er foreslått, da disse er forretningshemmeligheter.

– Det kom til tre forslag om tiltak, og vi har vurdert de grundig og vurdert at de ikke i tilstrekkelig grad fjerner vår bekymring for at konkurransen svekkes, sa konkurransedirektør Sørgard til E24.

Bud på mer enn 11 milliarder

Konkurransetilsynet har vært siste hinder i DNBs oppkjøp av Sbanken, etter at oppkjøpet ble godkjent av Finansdepartementet og Finanstilsynet i sommer.

Eksperter har tidligere uttalt at en mulighet har vært om banken kvittet seg med noe av fondsvirksomheten.

I april meldte DNB at de ønsket å kjøpe Sbanken for 11,1 milliarder kroner, men budet ble senere hevet til 11,6 milliarder. I juni ble det klart at banken hadde sikret seg mer enn 90 prosent av aksjene i Sbanken.

Oppkjøpsmeldingen fikk flere av Sbankens kunder til å rase, og flere organiserte seg for å forsøke å stoppe oppkjøpet.

Presisering: E24 skrev først at Altor gikk inn i Sbanken i forbindelse med børsnoteringen i 2015. Det riktige er at Altor ble med på eiersiden året etter. Det skjedde i forbindelse med kjøp av 25 prosent av Skandia Liv for 46 kroner per aksje i april 2016. Kostprisen til Altor var lik noteringskursen til Sbanken på Oslo Børs.

