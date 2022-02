Oljefondet kan ha papirtap på 20 milliarder i Meta-fallet

På bare noen timer torsdag har det uoffisielle telleverket til Oljefondet mistet 150 milliarder kroner.

Oljefondets sjef Nicolai Tangen har tidligere advart om at verdien av oljefondet kan gå ned i tiden fremover. Vis mer

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Oljefondet eide aksjer for 88,7 milliarder kroner i Facebook ved utgangen av første halvår 2021.

Torsdag raser Meta-aksjen mer enn 25 prosent på den amerikanske børsen fra start. Det er det største verdifallet for aksjen noensinne, og 230 milliarder av markedsverdien er barbert bort, ifølge Bloomberg.

Ved inngangen til 2021 eide Oljefondet 1,01 prosent i Meta (da Facebook), og aksjeposten var da verdt 67,4 milliarder kroner. Ifølge Marketscreener eier fondet i dag 1,24 prosent av Meta, eller 29.365.846 aksjer.

Ved stengetid onsdag var aksjene verdt i underkant av 9,5 milliarder dollar. Ved 17-tiden torsdag omsettes Meta-aksjen for rundt 245 dollar. Da er samme beholdning verdt rundt 7,2 milliarder dollar. Det gir et papirtap på rundt 2,3 milliarder dollar for fondet, gitt at aksjeantallet i Marketscreener er korrekt.

Det tilsvarer omtrent 20 milliarder kroner med dagens kurs.

Verdifall på 150 milliarder på timer

Oljefondet eier vanligvis ikke mer enn rundt 1-2 prosent i hvert selskap, men kan eie inntil ti prosent. Fondet endrer sjelden veldig mye på posisjonene sine i de store selskapene fra år til år, men har et visst handlingsrom til å justere postene sine opp og ned ved behov.

Tidlig på dagen torsdag viste Oljefondets uoffisielle telleverk en verdi på 12.000 milliarder kroner. Like etter børsåpning i USA viste telleverket derimot en uoffisiell verdi på 11.850 milliarder kroner, det vil si at fondet har hatt et verdifall på rundt 150 milliarder kroner på bare noen timer.

Oljefondets fem største aksjeposter ved utgangen av andre kvartal var alle i amerikanske tek-selskaper.

Den tek-tunge Nasdaq-indeksen på Wall Street faller mer enn 2 prosent torsdag ettermiddag.

Apple, Microsoft, Alphabet og Amazon faller alle torsdag, men ikke i nærheten like mye som Meta-aksjen. Amazon faller mest av de resterende fire og er ned omtrent 6 prosent.

Advarte mot «rufsete» markeder

Oljefondetsjef Nicolai Tangen sa i slutten av januar at han er «helt sikker på» at oppgangen til fondet ikke fortsetter.

– Den fantastiske oppgangen vi har sett de siste 25 årene, den fortsetter bare rett og slett ikke opp i himmelen, sa han da.

Starten av 2022 har bragt med seg uro på flere børser i verden, og Tangen advarte mot «rufsete» markeder fremover da han la frem resultatet for fjoråret.

– Rufsete, da mener vi mer volatilt. At man kan se for seg at verdien kan gå ned, forklarte han.