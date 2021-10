Oslo Børs følger verdens børser nedover

Markante fall på Wall Street og Asia-børsene sprer seg til Oslo Børs fredag morgen.

Hovedindeksen på Oslo Børs faller 0,69 prosent etter omtrent tre kvarters handel fredag morgen.

Flere av tungvekterne er i negativt terreng i tidlig handel, inkludert Equinor (ned 0,20 prosent), Hydro (ned 1,83 prosent), Mowi (ned 0,68 prosent), og DNB (ned 0,70 prosent).

Utslagene følger en tung børsmorgen i Asia, der Tokyo- og Sydney-børsen har vært ned mer enn to prosent. Det var også markante fall på Wall Street torsdag kveld, da S&P 500 avsluttet sin verste måned siden mars i fjor.

Samlet sett har de sentrale amerikanske indeksene falt med rundt fem prosent i tredje kvartal. Hovedindeksen på Oslo Børs har på sin side klatret med 3,78 prosent i samme periode.

Aksjeanalytiker Roger Berntsen i Nordnet bemerker også at Oslo Børs har steget hver måned hittil i år, noe som aldri har skjedd tidligere.

– Høy inflasjon og usikkerhet rundt videre vekst i verdensøkonomien er det som bekymrer investorene for øyeblikket. Med andre ord kan det tenkes at volatiliteten i finansmarkedene vil vare ved også i oktober måned, skriver Berntsen i en kommentar.

Scatec når ikke vekstmålet

Før børsåpning har solcelleselskapet Scatec varslet at det ikke når vekstmålet sitt for 2021. Målet var å ha 5,9 gigawatt kapasitet i drift eller under bygging innen utgangen av året. Scatec dropper også flere prosjekter fordi de ikke møter selskapets avkastningskrav.

Handelen i Scatec-aksjen er automatisk stanset ved børsåpning, men omtrent tre kvarter senere er den ned 13,27 prosent.

– Det er skuffende å ikke nå vekstmålet for 2021, men med vår erfaring og en solid ordrereserve vil vi fortsette å levere vekst og langsiktige verdier, sier konsernsjef Raymond Carlsen i Scatec i en uttalelse.

Ellers har teknologiselskapet Elop gjennomført en rettet emisjon, og hentet 100 millioner kroner. Emisjonskursen var satt på 4 kroner aksjen, mot stengekursen på 5,24 torsdag.

Elop-aksjen faller 23,47 prosent til 3,96 kroner i tidlig handel.

Selvaag bolig har oppdatert om salget i tredje kvartal, som var på 147 boliger for 731 millioner kroner. Selskapet venter et normalt godt marked fremover, og ser nytt prispress i Oslo på grunn av lite boligbygging. Aksen faller 0,37 prosent på morgenen.

Oljeprisen ned fra toppen

Oljeprisen (Brent spot) har falt tilbake fra toppen på 80 dollar fra tidligere i uken, og handles fredag morgen for 77,68 dollar fatet. Det er likevel rundt 1,24 dollar høyere enn ved stengetid på Børsen torsdag ettermiddag.

På mandag neste uke skal oljegrupperingen Opec+ møtes for å vurdere veien videre for produksjonen.

Opec+, med Saudi-Arabia og Russland i spissen, har siden coronautbruddet holdt olje vekk fra markedet, men har siden juli økt produksjonen sin med 400.000 fat per dag hver måned.

Denne uken har Reuters meldt at grupperingen vurderer å øke produksjonen sin enda mer, med henvisning til ikke-navngitte kilder. En eventuell økning vil først komme i november.