Equinor-aksjen faller: Analytikere mener det er et godt tidspunkt å ta gevinst

Equinor slo forventningene og leverte et knallsterkt tredje kvartal. Analytikere peker på at mye av inntjeningen som skapte den positive overraskelsen kan snu fremover.

Equinor-sjef Anders Opedal. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Aksjekursen til Equinor faller markant onsdag formiddag, samme dag som selskapet la frem rapporten for årets tredje kvartal.

Kursen er ned 2,6 prosent til 226,9 kroner rundt klokken halv elleve.

Equinor leverte et justert resultat før skatt på 9,77 milliarder dollar i årets tredje kvartal, som har vært preget av høye olje- og gasspriser.

På forhånd var det ventet at Equinor ville levere et justert resultat på 8,36 milliarder dollar, ifølge tall selskapet selv hadde samlet inn fra 25 analytikere.

Flere analytikere peker etter dagens tallslipp på at mye av forskjellen mellom de faktiske resultatene selskapet rapporterer og estimatene som det på forhånd hadde hentet inn fra analytikerne kommer fra ett forretningsområde: Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP).

Trading av oljekontrakter ligger under dette segmentet.

Pareto Securities skriver i en oppdatering etter dagens tallslipp at det sterke resultatet i hovedsak er drevet av regnskapsmessige gevinster i MMP-segmentet. Disse er ventet å bli reversert med lignende tap de to kommende kvartalene, ifølge meglerhuset.

– Alt ligger til rette for Equinor, og markedet vet det, så vi tror det er et godt tidspunkt å ta gevinst, før fokuset endres til høy prising sammenlignet med konkurrentene ved neste års resultatslipp, skriver analytikerne i Pareto.

– Mindre viktig

Oddvar Bjørgan i Carnegie skriver i en oppdatering at det at Equinor slo forventningene forklares full ut ved at segmentet med oljetrading og prissikring på naturgass.

Analytiker Jørgen Bruaset i Nordea Markets påpeker at Equinor selv skriver at bedringen i MMP-segmentet er drevet av engangseffekter, som skal reverseres i de kommende kvartalene.

– Hvis du justerer for det, er tallene på linje med konsensustallene som selskapet selv samlet inn på forhånd, sier Bruaset til E24.

Analytiker Teodor Sveen Nilsen i Sparebank 1 Markets påpeker noe av det samme.

– Det er ett forretningsområde, trading, der det er lite visibilitet i inntjening, og det er ujevn inntjening i segmentet, sier Sveen Nilsen, som sier at dette forretningsområdet er mindre viktig enn oppstrømsvirksomheten.

Sveen Nilsen peker på at dagens kursnedgang kan komme med at oljeprisen har falt litt siden Oslo Børs stengte tirsdag, samtidig som det bredere markedet er ned.

– En nedgang på mer enn to prosent er mer enn jeg hadde ventet før åpning. Noen tar kanskje gevinst, sier Sveen Nilsen.

Har steget mye

Oljeaksjer som Equinor og Aker BP har steget mye i år, etter at coronakrisen sendte energiprisene kraftig ned i fjor. Equinor-aksjen nådde i forrige uke sitt høyeste nivå noensinne. Selskapets markedsverdi var da på over 760 milliarder kroner.

Den siste tiden har oljeprisen tatt seg opp til godt over 80 dollar fatet, fra en bunn på under 20 dollar fatet i fjor. Gassprisene i Europa har skutt i været til rekordnivåer på langt over 10 kroner kubikkmeteren, mens en vanlig pris er på noen få kroner per kubikkmeter.

– Den globale økonomien er på vei opp igjen, men vi er fortsatt forberedt på svingninger i markedet knyttet til virkningene av pandemien, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Han legger til at det ekstraordinært høye nivået og de store endringene i europeiske gasspriser understreker usikkerheten i markedet, og fortsetter:

– Equinor har en viktig rolle som en pålitelig energileverandør til Europa, og vi har tatt grep for å øke gasseksporten for å møte den høye etterspørselen, sier konsernsjefen.

Selskapet øker for øvrig tilbakekjøp av aksjer fra 300 millioner dollar til en milliard dollar. Dette inkluderer aksjer som skal innløses fra den norske stat. Tilbakekjøpet av aksjer starter i dag og vil avsluttes senest ved utgangen av januar 2022.

Sveen Nilsen sier han er overrasket over at Equinor ikke øker kontantutbyttet mer, men heller velger å akselerere tilbakekjøpsprogrammet.

– Jeg tror skandinaviske investorer heller ville ha foretrukket økt kontantutbytte, sier Sveen Nilsen.