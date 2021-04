Amazon vant fagforeningskamp

Amazon-ansatte fikk ikke flertall for å organisere seg. Netthandelsgiganten har passert grensen som sikrer flertall, selv om det fortsatt gjenstår stemmer å telle.

Støttespillere av fagforeningen RWDSU demonstrerer utenfor Amazons lokaler i Alabama. Vis mer byoutline Jason Henry/E24

Publisert: Oppdatert nå nettopp

29. mars 2021 ble avstemningen over om ansatte ved den amerikanske netthandelsgiganten Amazons varehus i Bessemer i Alabama skulle organisere seg eller ikke, avsluttet. Siden har selskaper og fagforeningen de stemmer over å slutte seg til, «Retail, Wholesale and Department Store Union» (RWDSU), telt opp stemmene.

Fredag ettermiddag er det klart at de ansatte ikke stemmer for å danne fagforening. Selv om tellingen fortsatt pågår har Amazon sikret flertall etter å ha fått over 1.608 stemmer.

Ved 17-tiden har nei-siden fått 1.700 stemmer, mens ja-siden har fått 694 stemmer, ifølge CNBC.

55 prosent av Amazons lageransatte i Bessemer stemt over fagforeningsspørsmålet. Det utgjør 3.215 stemmer.

Kort tid etter resultatet er klart skriver RWDSU i en pressemelding at fagforeningen vil klage på det de omtaler som Amazons «ulovlige innblanding» i valget, og «holde selskapet ansvarlig for deres handlinger».

Les også Han startet historisk kamp mot Amazon: – Aldri opplevd sånn behandling

Forsøkt en gang tidligere

Amazon ønsker ikke at ansatte skal være organisert i en fagforening. I USA fungerer fagforeningssystemet slik at dersom arbeidsgiver ikke frivillig åpner for at ansatte kan organisere seg, må det være flertall blant de ansatte i en avdeling stemme for å slutte seg til en fagforening.

Kun én gang tidligere har ansatte i Amazon forsøkt å organisere seg. Det skjedde i 2014, da maskinister i Delaware forsøkte å slutte seg til «International Association of Machinists and Aerospace Workers». Forsøket ble nedstemt.

Darryl Richardson, som startet avstemningen over å organisere Amazon-ansatte, snakket med E24 i mars. Da fortalte han om lange skift, enormt tidspress og fryktkultur på lagrene som noen av problemene som førte til at han startet arbeideroppgjøret.

Fagbevegelsen er svak i USA, og kun rett over seks prosent av ansatte i privat sektor er organisert. Likevel har kampen mellom Amazon og fagforenings-lystne ansatte skapt stort engasjement i USA - alt fra kjente skuespillere til president Joe Biden har uttrykt sin støtte til arbeiderne som ville organisere seg.

Publisert: Publisert: 9. april 2021 17:05 Oppdatert: 9. april 2021 17:20