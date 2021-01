Tor Olav Trøims Borr Drilling får støtte til kriseplan

Planen som skal styrke likviditeten med åtte milliarder kroner nærmer seg målstreken.

Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling har mottatt nødvendig støtte fra kreditorene for å gå videre med refinansieringsplanen som ble presentert i desember. Det bekrefter selskapet i en melding.

Aksjen skjøt opp rett etter meldingen, noe som førte til en automatisk handelsstans. Noen minutter senere fortsetter oppturen, og aksjen er klokken 16.07 opp 15,75 prosent til 8,58 kroner.

Planen som ble kjent julaften skal styrke likviditeten i selskapet med 925 millioner dollar – eller åtte milliarder kroner. Godkjenningene avhenger fortsatt av at selskapet henter inn 40 millioner dollar, tilsvarende 341 millioner kroner i frisk kapital.

Les på E24+ Borr Drilling-aksjonærene er skremt av noe alle med lån bør kjenne til

– Optimistisk

– Borr Drilling er veldig takknemlig for støtten fra sine kreditorer. Likviditetsforbedringsplanen, som startet i midten av 2020, inkludert denne siste finansieringsplanen, har bidratt til over én milliard dollar i total likviditetsforbedring frem til 2023 og bedret våre utsikter, sier Borr Drilling-sjef Patrick Schorn i en uttalelse.

– Vi er fortsatt optimistisk rundt mulighetene for Borr Drilling i de rådende markedsforholdene, fortsetter han.

Den nye planen inkluderer at forfallsdatoen til en rekke av selskapets lån nå utsettes til 2023. I mellomtiden vil selskapet betale ned mindre beløp på enkelte fasiliteter både i 2021 og 2022.

Les også Borr Drilling svarer etter lekkasje: – Svært sikre på å gjennomføre plan

Bråk om hemmelig plan

Så sent som forrige uke lekket en hemmelig plan til Dagens Næringsliv. Der kom det frem at banken uken før la frem en alternativ plan som kunne iverksettes dersom selskapet ikke fikk på plass en avtale.

Kort tid senere gikk Borr Drilling ut å sa at styret og ledelsen var «svært sikre» på å gjennomføre planen.

– Styret og ledelsen er svært sikre på at selskapet kan gjennomføre plan for likviditetsforbedring og kapitalforhøyelse som annonsert i en pressemelding den 24. desember 2020. Selskapet jobber tett og konstruktivt med alle långivere for å oppnå best mulig løsning for alle interessenter, skrev selskapet.

Fredag opplyste også DNB at de var innstilt på å finne gode løsninger med selskapet, sammen med de andre bankene som var involvert i prosessen.

Publisert: Publisert: 19. januar 2021 15:56 Oppdatert: 19. januar 2021 16:15