Jeff Bezos går av som administrerende direktør

Samtidig som Amazon leverte rekord i omsetning varslet Amazon-sjef Jeff Bezos at han vil gå av som leder.

GIR SEG: Jeff Bezos gir seg samtidig som han leverte rekordomsetning. Vis mer byoutline Pablo Martinez Monsivais / AP

Torgeir Knutsen

NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Under presentasjonen av resultatet for fjerde kvartal varslet Jeff Bezos at han vil gi seg som toppsjef for netthandelgiganten kommende høst.

Han antas å være god for godt over svimlende 1.500 milliarder kroner, ifølge CNBC. Summen gjorde at Bezos inntil syvende januar var verdens rikeste person. Han ble da tatt igjen av Tesla-eier Elon Musk.

Det er ventet at Andy Jassy tar over i tredje kvartal. Jassy er i dag administrerende direktør for Amazon Web Services, og har jobbet i Amazon siden 1997.

Bezos blir i stedet styreformann i selskapet.

Rekordomsetning på slutten av 2020

Nyheten kom i forbindelse med at Amazon la frem tall fra fjerde kvartal. Her kom det frem at netthandelsgiganten omsatte for 125,6 milliarder dollar i kvartalet. Selskapet satte dermed rekord i omsetning, i et kvartal hvor julehandel og pandemi bidro til sterk vekst.

Amazons overskudd ble dessuten mer enn doblet i kvartalet, til 7,2 milliarder dollar.

Resultat per aksje kom på 14,09 dollar, mot ventede 7,23 dollar, ifølge CNBC.

Aksjen steg ett prosent i etterhandelen på Wall Street.

