Amerikansk restaurantgigant sluker 20.500 utsalgssteder av rivalen

Eierkonsernet bak restaurantkjedene Buffalo Wild Wings og Arby’s kjøper selskapet bak Dunkin’ Donuts og iskremkjeden Baskin-Robbins for over 100 milliarder kroner.

Dunkin’ Donuts kommer nå i hendene til restaurantgiganten Inspire Brands, som etter kjøpet vil ha over 30.000 restauranter. Vis mer byoutline CARLO ALLEGRI / Reuters

Publisert: Publisert: 31. oktober 2020 18:28

Den amerikanske restaurantgiganten Inspire Brands kjøper Dunkin’ Brands, går det frem i en melding fra selskapene fredag kveld.

Kjøpet verdsettes til 11,3 milliarder dollar inkludert gjeld, tilsvarende 107 milliarder kroner.

Det skal ifølge Wall Street Journal være blant de største restaurantoppkjøpene noen sinne.

Kun slått av McDonald’s

Inspire Brands har før kjøpet over 11.000 restauranter innenfor kjeder som Buffalo Wild Wings, Sonic Drive-in og Arby’s. Etter Dunkin’-kjøpet vil donutkjeden Dunkin’ Donuts og iskremkjeden Baskin-Robbins inngå i det nye gigantkonsernet.

– Oppkjøpet er et bevis om at våre dyktige franchisetagere, lisensinnehavere, ansatte og leverandører som har jobbet sammen for å transformere Dunkin’ og Baskin-Robbins til moderne og relevante merkevarer, sier Dunkin’-sjef Dave Hoffmann i en pressemelding.

Dunkin’ Brands har rundt 12.900 Dunkin’ Donuts-kaféer og 8.000 Baskin-Robbins-butikker. Det sammenslåtte selskapet vil dermed ha over 30.000 utsalgssteder på verdensbasis.

Etter oppkjøpet blir Inspire Brands det nest største restaurantkonsernet i USA, etter McDonald’s, skriver Wall Street Journal.

20 prosent over markedsverdi

Dunkin-aksjene prises i avtalen til 106,50 dollar per aksje. Det er en kurs ca. 20 prosent over kursen før avtalen ble kjent, da New York Times først skrev om at en oppkjøpsavtale var på trappene i forrige.

Med oppkjøpet vil Dunkin’ Brands, som fra 2011 har vært børsnotert, tas av børsen på Wall Street.

De to selskapene venter at oppkjøpet er i boks innen utgangen av året.

