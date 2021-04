Konkurransetilsynet møter Sbanken og DNB om salget

Før Sbanken og DNB kan gjennomføre transaksjonen skal tilsynet vurdere om den i det hele tatt kan gjennomføres.

Konkurransetilsynet skal finne ut om DNB oppkjøpet vil påvirke markedet negativt, forklarer Gjermund Nese, avdelingsdirektør. Vis mer byoutline Marit Hommedal/Konkurransetilsynet.

I dag møtes Konkurransetilsynet, Sbanken og DNB for første gang om denne saken. Der skal bankene presentere transaksjonen.

For konkurransetilsynet er det en mulighet til å forstå markedet til bankene på best mulig måte.

– Vårt fokus er om dette oppkjøpet vil påvirke markedet på en måte som går utover forbrukeren, forklarer avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet Gjermund Nese.

Torsdag ble det kjent at DNB ønsker å kjøpe Sbanken for 11,1 milliarder kroner. Det fikk kunder i Sbanken til å rase, og flere konkurrerende banker merker at Sbanken-kunder nå bytter bank.

Kan stoppe salget

Konkurransetilsynet er blant instansene som må godkjenne salget av Sbanken til DNB. Det vurderer de blant annet med bakgrunn i bankenes endelige fusjonsmeldinger til tilsynet.

De har da 25 dager på å vurdere hvorvidt de godkjenner oppkjøpet, eller om de trenger å gjøre flere undersøkelser.

– Om vi kommer til at dette er noe som påvirker negativt og går utover forbrukeren, så kan vi stoppe det, sier Nese.

Ting som kan gjøre at Konkurransetilsynet stopper et salg som dette, kan være at det gir forbrukerne høyere priser, dårligere produkter eller at produktutviklingen stopper, forklarer avdelingsdirektøren.

Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim har tidligere sagt til E24 at nyheten i utgangspunktet var dårlig for kundene i Sbanken.

Han så ikke hvordan det at banken som kom best ut i Norsk Kundebarometer i fjor, kjøpes opp av banken som kom dårligst ut, skulle være bra for kundene.

Fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet sa samtidig at han tror oppkjøpet på kort sikt kan dempe innovasjonen til Sbanken, fordi «fusjoner og oppkjøp alltid innebærer at virksomhetene blir mest opptatt av sitt indre liv». Men han trodde ikke det ville påvirke boliglånsrenten til kundene i bankene.