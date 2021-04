Spotify-gründer: Har «sikret finansiering» for å kjøpe Arsenal

Svenske Daniel Ek sier i et intervju med CNBC at han er klar for å legge pengene på bordet for å kjøpe Arsenal, men den nåværende eieren er ikke interessert.

Daniel Ek grunnla Spotify og har blitt mangemilliardær i etterkant. Vis mer byoutline TORU YAMANAKA / AFP

Publisert: Oppdatert i dag 00:05

Nylig ble det kjent på Twitter at den svenske Spotify-gründeren Daniel Ek leker med tanken om kjøpe Arsenal.

Til CNBC sier Ek nå at ønsket om å kjøpe den engelske fotballklubben «er veldig seriøst». 38-åringen har «sikret finansiering», fremgår det.

– Jeg er forberedt på at dette kan bli en lang reise, sier Arsenal-supporteren til CNBC.

I dag eies Arsenal av den amerikanske milliardæren Stan Kroenkes «Kroenke Sports & Entertainment». Ifølge CNBC har Kroenke denne uken understreket at han ikke vil selge den London-baserte Premier League-klubben.

Uttalelsen anerkjenner «spekulasjoner i mediene om et bud på Arsenal», fremgår det.

Spotify-gründer Ek er ifølge Forbes god for 4,7 milliarder dollar, tilsvarende 39 milliarder kroner. Majoriteten av formuen er bundet opp i Spotify-aksjer.

– Jeg vil legge det jeg mener er et veldig overbevisende tilbud til eierne, og jeg håper at de vil høre på meg. Jeg vil at klubben skal gjøre det bedre, det er min primære interesse, sier Ek til CNBC.

Les også Spotify-gründer åpner for å kjøpe Arsenal

Publisert: Publisert: 28. april 2021 21:07 Oppdatert: 29. april 2021 00:05