Gunvor Ulstein går av som konsernsjef i Ulstein Group

Gunvor Ulstein går av som konsernsjef i Ulstein Group etter nesten 22 år i jobben, skriver selskapet i en melding.

Gunvor Ulstein gir seg som konsernsjef i Ulstein Group. Her avbildet i 2013. Vis mer byoutline Foto: Redningsselskapet (under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0)

Publisert: Publisert: 13. oktober 2020 16:22

Cathrine Kristiseter Marti utpekes samtidig som Ulsteins erstatter fra 2. november, heter det i meldingen.

Gunvor Ulstein takker samtidig av med å forsikre at hun ikke gir seg helt i Ulstein Group.

– Det at jeg går av som CEO reduserer ikke mitt engasjement i Ulstein Group. Gjennom mine stillinger som styreleder i Ulsmo (Ulstein Groups majoritetseier) og styremedlem i flere Ulstein-selskaper, vil jeg fortsette mitt engasjement for å sikre en levedyktig fremtid for gruppen, sier Ulstein i meldingen.

Hun understreker at Ulstein Group er en familiebedrift, og at hun nå, gjennom sine andre stillinger, kan konsentrere seg om mer langsiktige og strategiske muligheter for gruppen.

– Gunvor er en dyktig og energisk konsernsjef, og som styreleder vil jeg takke henne for hennes enorme engasjement gjennom mange år i Ulstein Group, og også utenfor selskapet. Jeg ser frem til vårt videre samarbeid om utviklingen av Ulstein Group, sier styreleder og bror Tore Ulstein.

Her kan du lese mer om Jobbytter Ulstein Group Ulstein