Norwegian-sjefen: Har ikke avgjort skjebnen til langdistanse ennå

Under den ekstraordinære generalforsamlingen til Norwegian torsdag kom det flere spørsmål til ledelsen.

Hovedformålet med det ekstraordinære møtet er at styret og ledelsen ønsker vide fullmakter fra eierne til å gjennomføre en ny og stor restrukturering av selskapet.

Et av spørsmålene som det lenge har vært spekulert rundt er om Norwegian også vil drive med langdistansefly i fremtiden.

Selskapet hadde 37 Boeing 787 Dreamliner-fly på vei inn i krisen, men da corona kom ble alle de store og dyre flyene satt på bakken. I oktober bisto leasingselskapet AerCap ved å ta to fly tilbake og sende dem til en ny kunde i Italia.

Norwegian eier i dag 11 av de 35 flyene selskapet har igjen av typen. En aksjonær spurte om selskapet skal droppe langdistanse:

– Jeg har også lagt merke til at det har vært spekulert mye i det. Det er ikke truffet en beslutning på det, men det er et viktig tema som det er naturlig at styret diskuterer, svarer konsernsjef Jacob Schram.

– Det er heller ikke hensiktsmessig at vi tar stilling til det nå, men det er gitt at vi må ta stilling til det i løpet av examinership-prosessen og det avhenger også av investorinteressen, fortsatte han med referanse til konkursbeskyttelsen i Irland.

