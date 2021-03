Nordnet-kunder omsatte Gamestop-aksjer for 650 mill. i februar

Samtidig ble det handlet Aker Horizons-aksjer for 407 mill. i februar.

I februar fortsatte småsparerne å kjøpe aksjer, og særlig grønne aksjer er i søkelyset. Nordnet-kunder omsatte aksjer for 41,2 mrd. kroner i februar, skriver nettmegleren i en melding mandag.

– Etter mye omtale og skriverier ble endelig Aker Horizons notert på børsen. Aker Horizons er porteføljeselskapet til Aker der alle bærekrafts-investeringene er samlet, sier investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen.

Han sier det er så mange som har kjøpt at Nordnets aksjonærer i skrivende stund er åttende største aksjonær.

Nordnet-kundene omsatte Gamestop-aksjen for 650 millioner kroner i løpet av februar.

– Fenomenet Gamestop ser også ut til å ha reist seg som en fugl føniks og er opp over 200 prosent siste uken.

Trygge havner

Samtidig trekker flere investorer til trygge havner når de er usikre, og Orkla er blant disse selskapene.

– Orkla er et slikt selskap. Med en stabil forretningsmodell og ettersom det ser ut som at nedstengningene nasjonalt og internasjonalt vil vedvare, vil Orkla fortsette å tjene gode penger.

Samtidig er det stor spredning i investeringsfeltet. Investorene foretrekker bransjene teknologi, fornybar og industri.

– Samtidig er det utvalgte selskaper sykliske sektorer som selges, forteller Johannesen.

Tungvektere mest solgt

På salgstoppen troner Norsk Hydro, Mowi og Storebrand som de mest solgte aksjene i februar.

– Med en tro på snarlig gjeninnhenting i økonomisk aktivitet og vekst i globalt BNP, er selskaper som Norsk Hydro godt posisjonert. Til tross for en oppgang på over 20 prosent siste måneden har Nordnet kunder nettosolgt sine posisjoner i Norsk Hydro. Dette tolker jeg som en ren gevinstsikring, sier Johannesen.

Han legger til at Mowi er et av selskapene som etter et solid fall i fjoråret har startet 2021 «friskt».

– Selskapet kom tidligere denne måneden med brukbare tall og de venter økte volumer og inntekter etter hvert som verden gradvis åpnes. 2020 var preget av bortfall fra høymarginmarkeder som restauranter og hotell, mens markedet for frossenfisk har vært stabilt, sier Johannesen.