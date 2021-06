Grieg Seafood selger Shetland-virksomhet for 1,94 milliarder

Lerøy- og Salmar-eide Scottish Sea Farms kjøper opp Shetland-virksomheten og blir den nest største lakseoppdretteren i Skottland.

Grieg Seafood-sjef, Andreas Kvame. Vis mer byoutline Tommy Ellingsen

Det bekrefter både Grieg Seafood, Lerøy og Salmar i en børsmelding tirsdag kveld.

Kjøpsprisen er satt til 164 millioner pund, tilsvarende 1,94 milliarder kroner, justert for eksisterende kontantbeholdning og gjeld, skriver Grieg.

– Avviklingen av lakseoppdretten på Shetland er en del av vår kommuniserte strategi, og salget representerer en viktig milepæl i Grieg Seafoods strategi om å konsentrere fremtidig oppdrettsaktivitet i Norge og Canada, hvor vi ser det største potensialet for lønnsom vekst, sier administrerende direktør Andreas Kvarme i Grieg Seafood i børsmeldingen.

Transaksjonen er forventet å bli gjennomført innen utløp av fjerde kvartal i år, forutsatt at myndighetene godkjenner oppkjøpet.

Bekreftet rykter

Grieg Seafood bekreftet i morgentimene natt til tirsdag et potensielt Shetland-salg. Lerøy- og Salmar-eide Scottish Sea Farms oppkjøp av Shetland-virksomheten gjør dem dermed til den nest største lakseoppdretteren i Skottland.

Bekreftelsen kommer etter at bransjenettstedet Undercurrent News skrev at Scottish Sea Farms (SSF), som er eid av Salmar og Lerøy skal ha fått et bud på 2,1 milliarder kroner akseptert.

Ifølge kildene er det bekymringer rundt om konkurransemyndighetene vil godkjenne oppkjøpet, med tanke på at Lerøy, Salmar og SSFs operasjoner som er av samme natur.

I et kundenotat etter Griegs tredjekvartalsrapport i november 2020, publiserte Sparebank1 Markets’ lakseanalytiker Christopher Robin Vinter sine spådommer om hvem som kom til å kjøpe opp Shetland-virksomheten, skrev iLaks.

Samtidig anslo han kjøpesummen til å være mellom én til to milliarder kroner.

– Potensielle kjøpere er selvfølgelig Bakkafrost, men også Scottish Sea Farms/Norskott Havbruk (eid 50/50 av Lerøy Seafood Group og SalMar), Cooke Aquaculture, eller en ny kjøper kan også dukke opp, sa han til bransjenettstedet.

Grieg Seafood har tidligere forsøkt å selge virksomheten, og varslet igjen i 2019 at de vurderte å kvitte seg med de fem anleggene selskapet har på Isle of Skye i Skottland. Grieg Seafood har den største delen av den britiske produksjonen sin på Shetland.

Blir Skottlands største

Grieg Seafoods virksomhet på Shetland har 21 aktive sjølokasjoner, et smoltanlegg og et slakteri. I 2020 slaktet Shetland-virksomheten rundt 16.000 tonn atlantisk laks.

Scottish Sea Farms slaktet til sammenligning 24.000 tonn laks i fjor, og har allerede virksomhet på land i Skottland, og på Orknøyene og Shetland.

Til sammen slaktet de to selskapene 40.000 tonn laks i Skottland, og blir landets største lakseoppdretter. Skottland er verdens nest største oppdretter av laks, kun slått av Norge og Chile.

Scottish Sea Farms opplyser selv i børsmeldingen at oppkjøpet er forventet å forbedre operasjonen i selskapet gjennom integrasjonssynergier mellom de to selskapene.