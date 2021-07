Finansdepartementet gir grønt lys til DNBs oppkjøp av Sbanken

DNB er et steg nærmere kjøp av konkurrenten etter at Finansdepartementet har gitt godkjennelse.

VIL SLUKE SBANKEN: DNB-sjef Kjerstin Braathen. Vis mer byoutline Stig B. Fiksdal

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Finansdepartementets godkjennelse kommer etter råd fra Finanstilsynet, ifølge en børsmelding torsdag.

Les på E24+ DNB lot seg ikke vippe av pinnen av brummende Sbanken-aksjonærer

DNB har allerede fått nok aksepter fra aksjonærene i Sbanken til å kunne gjennomføre oppkjøpet. Banken har sikret seg kontroll over mer enn 90 prosent av aksjene, og kan dermed kreve å få kjøpe resten.

Det som gjenstår er godkjennelse fra Konkurransetilsynet, en prosess som fortsatt pågår.

Varslet mulig inngrep

Tilsynet varslet nemlig i forrige uke at det vurderer å gripe inn mot oppkjøpet på grunn av bekymring for konkurransen i fondsmarkedet.

Konkurransetilsynet vil fortsette å behandle saken, og har frist til 26. august med å enten tillate oppkjøpet eller sende et nytt varsel om at det er aktuelt å stanse oppkjøpet.

Oppkjøpseksperter har ment at DNB vil klare å få gjennomført kjøpet tross tilsynets bekymring, blant annet fordi fondsvirksomheten er en begrenset del av oppkjøpet.

Les også Oppkjøpseksperter om Sbanken-varsel: – Vil tro at kjøpet går gjennom

Det var i april at DNB for første gang meldte om interessen for å kjøpe Sbanken. Siden har DNB økt tilbudet og senket akseptkravet, og da tilbudsperioden utløp hadde DNB sikret seg over 90 prosent av aksjene.

Oppkjøpsforsøket har fått flere Sbanken-kunder til å rase, og utløst en aksjon for å forsøke å stanse oppkjøpet.