John Fredriksens Seadrill søker konkursbeskyttelse i USA

I 2018 reiste Seadrill seg etter en konkursbeskyttelse. Gjelden var kuttet og med friske penger hadde man håp om at fremtiden var sikret. Nå banker selskapet igjen på døren til den samme føderale domstolen i Texas for å få hjelp til å overleve.

Publisert: Oppdatert i dag 00:04

Det går frem av en børsmelding sent onsdag kveld.

Ifølge selskapet søkes det om konkursbeskyttelse (såkalt Chapter 11) for Seadrill og selskapets datterselskaper, med visse unntak.

Dette er andre gang på under fire år at Seadrill søker om amerikansk konkursbeskyttelse. Forrige gang var i 2017 og selskapet slapp ut igjen i 2018 etter en restrukturering.

– Denne kunngjøringen markerer starten på en rettsovervåket prosess som vil danne et finansielt bærekraftig selskap på lang sikt, sier administrerende direktør Stuart Jackson i meldingen.

– Posisjonerer oss

Selv om selskapet er i en finansiell krise opplyser Seadrill at de sitter på «rundt 650 millioner dollar» i kontanter (5,5 milliarder kroner). Derfor mener selskapet de ikke vil trenge finansiering for å holde driften gående under konkursbeskyttelsen – såkalt DIP-finansiering.

– Vi jobber tett med våre aksjonærer for å sikre at vi oppnår et utfall som gir oss fleksibilitet til å overkomme bunnpunktene i vår industris sykluser, mens vi også posisjonerer oss godt for at markedet kommer tilbake, legger Jackson til.

Seadrill skriver i meldingen at unntaket fra søknaden om konkursbeskyttelse kun er Seadrill New Finance Limited og dets 13 datterselskaper.

Seadrill har også allerede søkt om konkursbeskyttelse for en rekke andre selskaper i systemet.

Ikke første gang

Dette er nemlig ikke første gang i den omfattende rekonstruksjonsprosessen Seadrill sender selskaper til domstolen for å få beskyttelse. Den 1. desember i fjor ba selskapet om konkursbeskyttelse for Seadrill Partners.

Den gang ble også 28 andre selskaper som eies av Seadrill Partners satt under konkursbeskyttelse.

Seadrill har fra tidligere en historie med å søke konkursbeskyttelse. Totalt 85 selskaper i konsernet ble satt under beskyttelse i 2018 da selskapet sist gjennomførte en større rekonstruksjon.

I 2017 gikk Seadrill til den samme føderale domstolen i Texas. Den gang godkjente dommeren til slutt en plan som innebar at selskapet kvittet seg med milliarder av dollar i gjeld, samtidig som det ble spyttet inn rundt en milliard dollar i frisk kapital. John Fredriksen var en av de store bidragsyterne i «kronerullingen» den gangen.

Den forrige chapter 11-prosessen ble kostbar, ettersom det påløp store fakturaer fra rådgivere, revisorer og advokater. Denne gang har selskapet igjen hyret inn en rekke rådgivere og advokater, i både USA, Bermuda og Norge, kommer det frem av meldingen.

John Fredriksen er største aksjonær i Seadrill gjennom selskapet Hemen Holding.

Blør penger

Den 1. november i fjor gjorde selskapet det kjent at betalingsutsettelsen selskapet har inngått med kreditorene var utløpt.

Tre uker senere leverte selskapet en markedsoppdatering om tredje kvartal, hvor det kom frem at 169 millioner dollar, eller 1,52 milliarder kroner, hadde forsvunnet siden utgangen av juni.

Selskapet opplyste i oppdateringen at det ved utgangen av september hadde 851 millioner dollar, tilsvarende 7,65 milliarder kroner, i kontanter og andre lettomsettelige verdier.

Med rundt 650 millioner dollar i kontanter i dag er det dermed under ett år igjen av kontantbeholdningen med dagens takt.