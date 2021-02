Norwegians kuttplaner gir enorme tap: Skriver ned flyverdier for 12,8 milliarder

Norwegian satte i november bremsene på og kuttet antallet fly og avganger kraftig. Det har bidratt til at pengene rant ut av kassen i et langt lavere tempo enn før. Samtidig tar flyselskapet enorme tap på fly de skal kvitte seg med.

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.

– 2020 var et eksepsjonelt krevende år for hele luftfarten og for Norwegian. Resultatet for fjerde kvartal er ikke overraskende i lys av dette, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian i en uttalelse.

Fredag slapp selskapet de noe forsinkede resultatene for fjerde kvartal, som egentlig skulle komme 18. februar. De går ned i historien som selskapets verste så langt.

Norwegian står midt oppe i sin dypeste krise noensinne og er satt under konkursbeskyttelse i både Irland og Norge. Det jobbes iherdig med å få gjennom en redningsplan for å overleve coronapandemien.

Ser man på regnskapet til Norwegian så preges det av et enormt underskudd på 16,4 milliarder kroner etter skatt i fjerde kvartal, mot et underskudd på 2,0 milliarder i samme periode året før.

Selve driften før leasingkostnader og avskrivninger endte med et tap på −1,88 milliarder, mot et positivt tall på 356,7 millioner ett år før.

Selskapet tar imidlertid store tap gjennom nedskrivninger av flyflåten på totalt 12,8 milliarder kroner. Dette bidrar til at resultat etter skatt ender på −16,4 milliarder, en forverring fra −2,0 milliarder året før.

Nedskrivningene kommer etter at Norwegian både har varslet at langdistansesatsingen legges ned og at resten av flåten med kortdistansefly skal omtrent halveres til 53 fly.

«De finansielle resultatene inkluderer betydelige nedskrivninger ettersom en stor del av flyflåten er forventet avviklet etter examinership-prosessen i Irland og rekonstruksjonen i Norge», skriver flyselskapet om de to konkursbeskyttelsene.

PS! Norwegian opplyer at «en nedskvirningstest ikke resulerte i nedskrivninger» på de 53 flyene som skal bli igjen i flåten.

Slik ser det ut på Oslo Lufthavn om dagen, som er delvis nedstengt.

15 av 131 fly i luften

Selv om Norwegian skal ned til 53 fly (50 i drift og 3 i reserve), og de denne uken ble enige med Airbus om å droppe bestillinger på 88 nye fly, så er ikke jobben ferdig ennå.

Selskapet startet kvartalet med 140 fly og endte 2020 med 131 fly i flåten. Av de opprinnelige 140 ble 9 returnert til leasingselskaper og de resterende 78 er kategorisert som «eiendeler for salg» i regnskapet.

I fjerde kvartal var 15 fly i drift. De fraktet totalt 574.000 kunder, en nedgang på 92 prosent. Flyene var i snitt 52,4 prosent fulle, en fall på 32,5 prosentpoeng.

Omsetningen til Norwegian falt med 93 prosent i fjerde kvartal. Norwegian peker på at driftskostnadene i samme periode ble redusert med 82 prosent.

– Dessverre er flertallet av våre ansatte permittert og mange har mistet jobben, blant annet som følge av at langdistansevirksomheten opphører. Til tross for alle de utfordringer pandemien har skapt er det stort engasjement i selskapet, og sammen skal vi bygge det nye Norwegian når vi er ute av rekonstruksjonsprosessene, sier Jacob Schram.

I disse dager jobber Norwegian videre med forhandlinger med kreditorer for å få den samlede gjelden ned til rundt 20 milliarder og for å få inn fire til fem milliarder i frisk kapital fra investorer.

Prosessen som nå foregår i Norwegian er den andre restruktureringen det siste året. Selskapet fikk i mai vedtatt en plan som bidro til at Norwegian gjennom 2020 reduserte netto rentebærende gjeld med 18 milliarder, til 40,2 milliarder, hovedsaklig gjennom konvertering til aksjer.

Samlet gjeld falt gjennom 2020 fra 61 til 42,9 milliarder, og skal altså halveres etter planen.

Brenner langt mindre penger i måneden

Det var nettopp i fjerde kvartal at selskapet også tok den lange turen til domstoler i Irland og Norge for å søke konkursbeskyttelse, mens man gjennomgår en såkalt rekonstruksjon – en rettslig styrt prosess for å se om selskapet kan reddes.

Det skjedde etter at den norske regjeringen i november først sa nei til å gi mer hjelp til Norwegian. Regjeringen kom senere med et tilbud om å bistå med halvannen milliard i ny hybridkapital, men i mellomtiden tok Norwegian store grep.

De permitterte 1.600 ansatte på nytt og satte 15 av 21 fly på bakken. Det bidro til at selskapet har klart å dempe mengden penger som renner ut av kassen hver måned (kalt «cash burn»).

I tredje kvartal krympet Norwegian-kassen med snaue 1,6 milliarder kroner, fra 4,98 til 3,4 milliarder kroner i kontantbeholdning – tilsvarende 524 millioner kroner i måneden.

I fjerde kvartal krympet kassen med 735 millioner kroner og kassen gikk fra 3,4 til 2,7 milliarder kroner – tilsvarende 245 millioner i måneden.

Norwegians rekonstruktør i revisjonsfirmaet KPMG i Irland har anslått at Norwegians kasse vil krympe ytterligere fra 2,7 til 1,4 milliarder kroner i perioden januar til utgangen av mars.

– Norwegian-tallene er dramatisk svake og månedlig «cash burn» er fremdeles for høy, men en betydelig forbedring en tidligere kvartal. Jeg antar at det er oktober og november som trekker ned, men desember bør ligge under 150 millioner, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair i en kommentar.

– Usikkerheten omkring covid-19-effekten de neste 12 til 15 månedene preget utsiktene fra Norwegian. Blir det en dårlig sommer, så kan vintersesongen 2021/2022 slå hardt til og medføre at Norwegian må i markedet for å hente mer kapital, sier han videre.

Elnæs legger til at det imidlertid neppe bare er Norwegian, men også selskaper som SAS, Finnair og Icelandair, som må hente mer kapital hvis 2021 blir svakere enn ventet.

