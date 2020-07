Produksjonen av ikoniske Boeing 747 kan gå mot slutten

Ifølge Bloomberg stanser Boeing trolig produksjonen av «luftfartens dronning» Boeing 747 etter over 50 år i produksjon.

Boeing 747 var verdens første jumbojet, og har flydd milliarder av passasjerer siden 70-tallet. Vis mer PA / PA Archive

Publisert: Oppdatert: 4. juli 2020 22:52 , Publisert: 4. juli 2020 21:35

I 1969 rullet den første Boeing 747 ut fra fabrikken i Seattle.

Flytypen skulle møte den voksende etterspørselen etter globale flyreiser, og siden debut-flygingen i 1970 har flytypen, som har blitt kjent som «luftfartens dronning», fraktet over 3,5 milliarder passasjerer.

Om to år stanses produksjonen, skriver Bloomberg og refererer til ikke-navngitte kilder med kjennskap til saken.

Første jumbojeten

Flyet var verdens første såkalt widebody-fly, og var inntil Airbus lanserte A380 i 2007, verdens største passasjerfly.

– Som det skulle vise seg er antallet ruter der man trenger et superstort passasjerfly veldig lite, sier analytiker Sash Tusa i Agency Partners til Bloomberg.

Etter fremveksten av mer drivstoffeffektive tomotors-passasjerfly har flere og flere flyselskaper faset ut den ikoniske jumbojeten fra Boeing.

Boeings Seattle-fabrikk, hvor 747-modellene blir produsert, har i løpet av flytypens over 50 årige produksjonsløp laget 1.571 Boeing 747. Vis mer TED S. WARREN / AP

Les også Går av som kommunikasjonssjef i Boeing grunnet 33 år gammel uttalelse

Også Airbus’ gigantiske A380 går mot slutten, og produksjonen av det aller siste A380-flyet er allerede i gang ved selskapets fabrikk i Frankrike.

Ifølge Planespotters er fremdeles 456 av 1.571 produserte 747-fly i bruk av flyselskaper som British Airways, Lufthansa og Air China.

I flere år har Boeing kun produsert 747-typen som fraktfly. Ifølge Reuters kom de siste to ordrene for passasjervarianten i 2017, da amerikanske myndigheter bestilte to 747–8 til å erstatte presidentens fly Air Force One.

Les på E24+ (for abonnenter) Veien til den hellige gral: Slik timer du aksjemarkedet

Vil ikke bekrefte

Ordreboken til fabrikken i Seattle skal kun være på 15 nye 747-fly, også de i fraktkonfigurasjon.

Boeing vil ikke bekrefte overfor Bloomberg at flytypen er på tur ut av produksjon.

– Med bygging av et halvt fly per måned har 747-8-programmet mer enn to års produksjon foran seg for å oppfylle våre nåværende kundeforpliktelser. Vi vil fortsette å ta de riktige beslutningene for å holde produksjonen god og imøtekomme kundenes behov, sier flyprodusenten.

Les også 737 Max-tester fullført: Dette må skje før ulykkesflyet kommer i lufta

Les også Norwegian kansellerer kjøpet av 97 Boeing-fly og tar rettslige skritt